تقوم طبيعة النظام الاسلامي علي ركائز مقارعة الإستكبار

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا شدّد سلامي علي المشاركة المكثفة الشعبية في مسيرات اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار (الرابع من نوفمبر) الذي ستُعلن فيها فئات الشعب التزامها بقيم وبأهداف الثورة الاسلامية وتنادي بمقارعة الظلم وبالصمود الشعبي أمام المستكبرين.

ورأي سلامي المشاركة الشعبية الواسعة هذا العام في مسيرات اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار أكثر أهمية وذلك نظراً الي الاجواء الذي خلقتها الولايات المتحدة والحظر الذي فرضته، واصفاً هذه المسيرات بأنها ستكون درساً لأعداء الجمهورية الاسلامية.

كما إعتبر ممثل أهل السنة في مجلس خبراء القيادة هذه المسيرات بأنها ستكون تبياناً لعدم نجاح الولايات المتحدة في خلق فجوة بين النظام وشعبه عبر فرض حظر وعقوبات أو خلق مشاكل اقتصادية.

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