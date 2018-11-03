تصنيع كل مقاتلة «كوثر» يوفر للبلاد 7 ملايين دولار

ونقلاً عن العلاقات العامة للجيش وخلال كلمة له في حفل إطلاق خط انتاج مقاتلة كوثر النفاثة المحلية الصنع، شكر العميد حاتمي الباري تعالي علي نجاح البلاد في تحقيق هذا المنجز علي أعتاب اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار.

وأعلن العميد حاتمي بأنّ عددا اخرا من هذه المقاتلة سيتم انتاجها عبر هذا الخط الصناعي لتكون تحت الخدمة في الجيش الايراني.

وأعرب العميد حاتمي عن اعتقاده بأنّ إنتاج مقاتلة كوثر بيّن عدم فاعلية الحظر المفروض علي البلاد واصفاً هذه المقاتلة بأنها طفرة جديدة للرفع بالمستوي القتالي للقوة الجوية.

وشكر العميد حاتمي الجامعات والقوة الجوية والشركات القائمة علي المعرفة في تعاونها مع وزارة الدفاع.

و اُقيم حفل إطلاق الخط الإنتاجي لمقاتلة «كوثر» الايرانية الصنع وحفل تسليم اولي مقاتلة منها للقوة الجوية التابعة للجيش الايراني بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي في شركة تصنيع الطائرات في إصفهان (وسط البلاد).

انتهي** ع ج**2344

