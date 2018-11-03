ايران لن تسمح لنظام ترامب بنيل أهدافه اللامشروعة

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية جاء في البيان الصادر: إنّ نظام ترامب في مواصلته لنهجه الضارب للقوانين والمتغطرس، أعلن أمس إنتهاء فرصة ستة أشهر معلناً بدء تنفيذ جميع الحظر الذي إنطلقت الجولة الاولي منه في الثامن من مايو هذا العام بعد الإنسحاب غير القانوني لواشنطن من الإتفاق النووي والذي بدأت الجولة الثانية منه.

وأكّد البيان: إنّ هذه الخطوة بحد ذاتها تكون نقضاً للإتفاق النووي وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ونقضاً لأحكام محكمة العدل الدولية (لاهاي) ومواجهة للإرادة الشفافة لمعظم دول العالم وعدم الإكتراث بالاسس الانسانية والقانونية والاخلاقية.

كما وصف البيان هذه الخطوة الامريكية بأنها بيّنت لشركاء وحلفاء واشنطن بأنّ هذا البلد لايكترث قط لأيّة قواعد ولا أعراف دولية، بل وإنه يُنزل العقوبة بكل دولة تحترم القانون وتلتزم بتعهداتها والقواعد الدولية حتي لوكانت صديقة وحليفة للولايات المتحدة.

وأشار البيان الي أنّ الولايات المتحدة بيّنت للجميع كيف تتحول دولة ذات قوة عسكرية واقتصادية عظمي الي دولة فاقدة للاستقلال السياسي وكيف تتحول الي أداة لتصميم وتنفيذ أجندة خارجية لبعض الأنظمة الأجنبية.

وتساءل البيان عن سبب عدم تعلُّم الساسة الأمريكيين مما حلّ بأسلافهم خلال خوضهم تجارب خاطئة، حيث قام كل رئيس أمريكي تولّي الرئاسة بتكرار أخطاء أسلافه وجَني نفس النتيجة اللامنشودة ولَمس نتائج أخطائه.

ولفت البيان الي عبارة ترامب: فرض «أقصي درجة من الضغط» علي ايران والي شعوره بالارتياح والسرور بسبب الضغوط الممارسة علي الاقتصاد الايراني وعلي معيشة الناس وذلك عبر إطلاق عبارات تبيّن عدم إحترافية صاحبها وتُشهر بالسمة الطفولية له، يرافقها إطلاقه مزاعم قائلة بأنّ هذه الضغوط لن تترك تأثيراً علي الشعب الايراني.

وأورد البيان: إنّ ترامب نسي السياسات الضاغطة التي مارسها أسلافه ضد ايران وشعبه الصبور والمقاوم والتي كانت أشد وطأً ممّا يسميه الآن «أقصي درجة من الضغط».

وأكّد البيان علي أنّ أسلاف ترامب لم يألوا جهداً خلال أربعة عقود في ممارسة الضغوط وانتهاج سلوك غير انساني ضد ايران وشعبه بحيث لم يبقوا لترامب مايفعله.

وأتي البيان علي ذكر إستهداف طائرة الركاب الايرانية بهجوم عسكري مباشر واستهداف حقول النفط الايرانية البحرية ودعم واشنطن لأخبث أعداء ايران المتثملين في صدام حسين وزمرة المنافقين والجماعات الارهابية والانفصالية والعنصرية وفرض عقوبات مشلّة – حسب تعبيرهم - واغتيال علماء نوويين، وردت في السجل الاسود لرؤساء الولايات المتحدة.

وأكّد البيان علي عدم ترك هذه الضغوط والعدائية أثراً علي إرادة الشعب وعلي مضيّه في طريق الاستقلال وصموده أمام الضغط الأجنبي.

ودان البيان باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية الإجراءات غير القانونية المتمثلة في الحظر الامريكي واصفاً مواقف السيدة موغريني ووزراء خارجية وخزانة الدول الاوروبية الثلاث والبيانات والمواقف الصادرة عن روسيا والصين حيال التصرفات الامريكية غير القانونية والتزام هذه الدول بالحفاظ علي قنواتها المالية مع ايران وتأكيدها علي استمرار تصدير النفط والغاز الايراني بأنها آتية في الطريق الصحيح.

وشدّد البيان علي إهتمام ايران بهذه المواقف والالتزامات السياسية التي تخدم المصلحة الاقتصادية الايرانية.

وإعتبر البيان ايران بأنها لاعباً قوياً ومسؤولاً اقليمياً ودولياً يَعترف بالتعددية في التعاون مع باقي الدول ويلتزم بمبدأ الإحترام المتبادل ويسعي الي مستقبل واعد للشعب الايراني وغرب آسيا والعالم برمته.

ولفت البيان انتباه العالم الي ما تقوم به الولايات المتحدة المتهربة من الالتزام بالقوانين الخادمة لمصحلة البشر وقيامها بالإجراءات التي لا تجلب الا المخاطر للانسانية وللأجيال القادمة ولحياة البشر علي الكرة الارضية، داعياً الدول الي الالتزام بمسؤولياتها لاحتواء هذا التهديد الناجم عن النظام الامريكي.

انتهي** ع ج**2344

