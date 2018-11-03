اللواء صفوي: امريكا عاجزة عن الهيمنة علي اقتصاد ومصير الايرانيين

طهران/3 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيي صفوي، ان لامريكا سجل اسود في تاريخ ايران و ان قدرتها بدأت بالاضمحلال، قائلا انها لن تسطيع العودة الي السابق والهيمنة علي اقتصاد ايران و تقرير مصير الشعب الايراني.

وفي كلمة له في مراسم احياء ذكري عدد من شهداء تحرير مدينة سنندج بمحافظة كردستان (غرب)، اشار اللواء صفوي الي الدعم الذي تلقته زمرة المنافقين في الايام الاولي من انتصار الثورة الاسلامية من قبل بعض الاطراف، و اوضح ان الوثائق المسربة من وكر التجسس (السفارة الامريكية في ايران) كانت تشير الي الدعم الامريكي لهذه الزمرة و قيام الاخيرة بتحريض العراق لشن الحرب ضد ايران.
وتابع قائلا، ان سجل امريكا الاسود علي مر السنوات الاربعين الماضية بعد انتصار الثورة الاسلامية، يثبت انها مارست الضغوط علينا خلال هذه السنوات و بذلت قصاري جهدها في معركتها ضد ايران إلا انها فشلت و باتت مرغمة علي الانسحاب من منطقة غرب اسيا .
وشدد بالقول ان قوة امريكا بدأت تتلاشي، حيث انه وبعد تشكيل محور المقاومة، و اقتداء شعوب المنطقة بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، فانها ستقرر مصيرها بنفسها.
واضاف ان امريكا تجر اذيال فشلها امام الشعب الايراني وليست قادرة بعد علي السيطرة علينا.
وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بدرجه من القوة تجعلها قادرة علي القضاء علي الاطراف المتربصه بها ليس فقط داخل حدودها بل خارجها.
وحول الاعمال الشريرة التي تقوم بها الجماعات الارهابية في النقاط الحدودية اوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بنظام مقتدر و ان اعدائها يعانون من الضعف مؤكدا اننا نعلن لهذه الجماعات الارهابية ان قواتنا المسلحة سترد بقوة علي هذه الممارسات.
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اللواء صفوي: امريكا عاجزة عن الهيمنة علي اقتصاد ومصير الايرانيين

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