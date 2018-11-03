جامعي لبناني: ترامب لا يريد الاستغناء عن محمد بن سلمان

واكيم وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية، اعتبر ان لا رأي موحد في الولايات المتحدة الاميركية تجاه السعودية . اما عن الصين وروسيا فهما يحاولان الاستفادة من حالة الارتباك الشديد التي تمر بها الرياض .

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

*ارنا: من هي الاطراف الرابحة من وجهة نظرك بعد كل التطورات التي يشهدتها قضية الخاشقجي ؟

**واكيم: الرابح الاول هو ايران.

*ارنا: لماذا ايران؟ اوليست تركيا هي الرابح الاكبر؟

**واكيم: برأيي ان ايران هي الرابحة لان السعودية كانت طرف اساسي في مشروع تصعيدي ضد ايران من خلال الساحات السورية واللبنانية. بعد قضية الخاشقجي اصيبت السعودية بشكل بالغ ما يعني ان مشروع المواجهة تم تأجيله .

تركيا هي الرابح الثاني سواء في السياسة او في الاقتصاد. كما هو معلوم فان تركيا فقدت جزء اساسي من دورها في الفترة الاخيرة وخاصة بعد توجيه ضربة لقطر ولمشروع الاخوان المسلمين وذلك في نهاية زمن اوباما . وعندما جاء ترامب الي البيت الابيض كرس الاولوية للدور السعودي والمصري علي حساب تركيا وقطر . اليوم تركيا تحاول استرجاع هذا الدور مستفيدة من التأزم السعودي . ويبدو ان تركيا اصبحت تملك هامشاً كبيراً يسمح لها بالحفاظ علي علاقة جيدة مع روسيا وايران اضافة الي التخلص من اعباء الضغط الاميركي الذي مورس عليها مؤخرا وهناك ايضا الاستفادة الاقتصادية عبر عقود وصفقات وتحويلات من السعودية .

*ارنا: الا تري ان الرئيس اردوغان سيوجه ضربة قاضية للسعودية علي خلفية هذه الأزمة؟

**واكيم: هذا غير ممكن . هناك حدود للقوة والقدرة التركية .اردوغان لديه حقد شخصي علي ابن سلمان للدور الذي لعبه في الانقلاب الشهير ولكن الهدف الاساسي للاتراك هو الحصول علي مكتسبات اقتصادية ورفع الحصار عن قطر .

*ارنا: ماذا عن روسيا والصين وموقفهما من هذه الأزمة مع الاشارة ان البلدين كانا من الصامتين تجاه كل التطورات الاخيرة ؟

**واكيم: اي شيء يزعزع اوضاع ركن اساسي للولايات المتحدة الاميركية في المنطقة كالسعودية سترحب به روسيا وستحاول الاستفادة منه .اما الصين فان لديها تعاون اقتصادي مع السعودية . يجب ان نتذكر ان السعودية بدأت تراهن منذ فترة علي تعزيز العلاقة مع كل من روسيا والصين وانا اعتقد ان الولايات المتحدة الاميركية اذا استمرت بالضغط علي السعودية فقد نشهد سيناريو نموذج التعامل الروسي مع تركيا لينطبق علي السعودية . في عالم اليوم لم يعد هناك تعاون كلي بين الدول , التعاون الذي ينشا هو جزئي .

*ارنا: ماذا تتوقع من الولايات المتحدة الاميركية والي اين يمكن ان يذهب ترامب في موقفه من السعودية خاصة اننا نشهد تذبذبا في موقف الرئيس الاميركي ؟

**واكيم: في الحقيقة هناك فريقان لكل منهما وجهة نظر تجاه السعودية : الفريق الاول هو المحسوب علي الرئيس الاميركي الحالي ترامب وهو يفضل التعاطي مع محمد بن سلمان . اما الفريق الثاني فيري ان ابن سلمان غير مؤهل لتولي السلطة في السعودية ويفضلون اميرا اخر وهذا الفريق هو نفسه الذي راهن علي وصول الاخوان المسلمين الي السلطة في عدد من الدول العربية.

مقتل الخاشقجي برأيي هو بسبب التباين بين هذين الفريقين. فالخاشقجي يتجاوز الدور الصحفي . لقد كان مقاتلا في افغانستان ولديه ارتباطات بالاخوان المسلمين وبالمخابرات السعودية في زمن تركي الفيصل . واود ان اشير الي نقطة وهي ان السماح للخاشقجي بان يكون كاتب اساسي في الواشنطن بوست لا يحصل اذا لم يكن مدعوما من دوائر في الداخل الاميركي . الخاشقجي في المرحلة الاخيرة تحول الي منسق بين هذا الفريق الاميركي وبين فريق من داخل العائلة المالكة مناهض للفرع السلماني . وقد ادرك ابن سلمان خطورة الدور الذي يقوم به الخاشقجي فكان القرار بقتله .

*ارنا: الي اين يمكن ان يذهب الفريق الترامبي في هذه القضية ؟

**واكيم: ترامب لا يريد الاستغناء عن محمد بن سلمان لانه بني مشروعه من خلال الاستثمار علي ابن سلمان . وهو عندما يطلق مواقفه المترددة والمتغيرة انما يتوجه الي الراي العام الاميركي المقبل علي صناديق الاقتراع قريبا .

*ارنا: هل هذا يعني اننا لن نري قرارا اميركيا واضحا قبل الانتخابات ؟

**واكيم: هذا ما ارجحه ولكن نحن نشهد تطورات سريعة وغير متوقعة في كل يوم وهذه التطورات تضع الجميع امام امر واقع . كل ما حصل لم يكن احد يتوقعه وصاحب القرار ليس سيد نفسه، هو يتعاطي مع وقائع .ويجب ان لا ننسي ان الرئيس الاميركي يدخل العنصر الشخصي في قراراته وهذا يؤدي الي اخطاء كبيرة ومتكررة . في كل الاحوال لا يمكن التكهن بمسارات الامور ووجهتا . علينا الانتظار ومراقبة المجريات .

انتهي**388** 2344

