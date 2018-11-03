'خاص إرنا'

قيادي في حماس: غزة لن تقبل أن تموت جوعا

غزة/3 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا- قال د باسم نعيم القيادي في حركة حماس، إن قطاع غزة لن يقبل أن يموت جوعا ولن يقبل إلا برفع الحصار الصهيوني المفروض علي القطاع منذ 12 عاما بشكل كامل.

وأضاف نعيم في حديث خاص لمراسلنا 'أنه من المبكر الحديث أن مسيرات العودة قد حققت أهدافها لكنها أوصلت رسالة بأن الحصار الظالم لا يمكن أن يستمر وأن غزة لن تقبل أن تموت بصمت'.
وأكد القيادي في حركة حماس وجود حراك من أجل فكفكة الأزمات في القطاع وتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرا إلي الاجماع الإقليمي والدولي بضرورة إنهاء أزمات غزة ولكن دون أثمان سياسية.
وحول توسيع الاحتلال الصهيوني مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، أوضح نعيم أن هذه الإجراءات غير كافة وأن الفلسطينيين لا يطلبون بأقل من رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وفوري وبدون أي شروط.
ولفت إلي أن التجرية مع الاحتلال الصهيوني، لا يلتزم باي اتفاقيات أو معاهدات، مؤكدا علي ضرورة وجود ضمانات اقليمة ودولية تجبر الاحتلال الصهيوني تنفيذ بنود أي اتفاق.
وأعرب عن أمله أن تكون هناك نتائج إيجابية بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وقال:' بدون مصالحة سيبقي ملف غزة معلق'.
ومنذ 30 مارس الماضي، استشهد 218 فلسطينيا وأصيب أكثر من 23 الفا بجراح متفاوتة جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرات العودة التي انطلقت من أجل التأكيد علي حق العودة ورفع الحصار عن غزة.
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قيادي في حماس: غزة لن تقبل أن تموت جوعا

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