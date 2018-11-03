ايران من الدول العشر الأوائل عالمياً في زرع الكبد

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا أعلن ملك زاده عن زرع ما لايقل عن 500 كبد في البلاد واصفاً ذلك بأنه برهان علي تطوّر ايران في هذا الحقل الطبي.

وتتم عمليات زرع الكبد في مدينة شيراز بإعتبارها قطباً لزرع الأكباد، لافتاً الي أنّ 85 بالمائة من حالات الزرع هذه تُنجز عبر نقل كبد المصابين بجلطة دماغية الي آخرين أو نقل نصف كبد الأب أو الأخ الي الإبن أو الأخ.

ويعود تاريخ زرع الكبد في ايران الي عام 1993 حيث تم القيام بأول عملية زرع في مستشفي «نَمازي» بمدينة شيراز.

وعالمياً بدأت عمليات زرع الكبد عام 1964 لكنها أخذت طابعاً علاجياً معترف به رسمياً منذ عام 1980.

انتهي** ع ج** 1718

