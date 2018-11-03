لا دولة في العالم قادرة علي مواجهة قدرات ايران الدفاعية

واشار العميد شكارجي اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا الي الانجازات التي حققتها ايران في المجال الدفاعي واضاف إن قدرات ايران العسكرية ذات طابع دفاعي وردعي و ان الشعب الايراني لم ولن يكون الباديء بالحرب الا ان تجارب الحرب المفروضة علينا خلال الثماني سنوات، اثبتت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لابد لها من تعزيز قدراتها الدفاعية الي اقصي درجة لمواجهة المعتدين.

وتابع قائلا ان القوات المسلحة تابعت هذه الاستراتيجية المبدئية وحققت انجازات كبيرة في مختلف الاصعدة البرية والجوية والبحرية اذ بلغت قدراتنا الدفاعية درجة انه لا توجد اي دولة في العالم قادرة علي مواجهتها.

وفي جانب اخر من تصريحاته صرح شكارجي بان القاء نظرة علي التطورات الاقليمة و الازمات التي تعصف بها، تظهر لنا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية و من خلال قدراتها محلية الصنع والتي تحولت الي انموذج يحتذي به، حققت موقعا رصينا و إنها تواصل مسيرتها الحافلة بالفخر و الاعتزاز و تفوت الفرصة علي المغامرين من اعداء الثورة الاسلامية و المتغطرسين.

وحول ما ال اليه الارهابيون سواء تنظيم داعش او باقي الجماعات الارهابية في الشرق الاوسط و غرب اسيا بما فيها جبهه النصرة، اوضح ان هذه الجماعات فقدت هيكلتها بالكامل و ليس لها تحرك يذكر إلا في بعض المناطق الصحراوية و سيتم القضاء علي اخر معاقلهم بفعل المقاومة و حكمة مناضليها.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار إلي استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب في المنطقة و اضاف ان انجازات ايران في مجال مكافحة الاهارب باعتبارها اكبر ضحية للارهاب و التي قدمت اكثر من 17 الف شهيد في هذا المجال، تثبت احقية ايران في مكافحة الارهاب بشكل حقيقي.

وشدد بالقول ان ايران طالما وقفت الي جانب الشعوب المظلومة وحاربت الارهاب دفاعا عن هذه لشعوب و ذلك من منطلق اهدافها الانسانية.

وختم بالقول ان الكيان الصهيوني كاكبر كيان ارهابي يتلقي الدعم من امريكا و بريطانيا و فرنسا و بعض حكومات منطقة الخليج الفارسي، لم يدخر اي جهد للنيل من ايران و ان استشهاد النخب العلمية و العلماء النووين علي يد الموساد مثال سافر علي هذه الممارسات.

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