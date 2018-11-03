ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

وفی إشارة إلي توقعات انخفاض النمو الاقتصادی وتراجع الاقتصاد العالمی، من قبل صندوق النقد الدولی، قال ظریف: لا شك أن الأحادیة والعقبات التجاریة والحظر المتزاید، هی السبب الرئیسی لتشكیل مثل هذه الافاق السلبیة.

وشدد ظریف علي أن الإجراءات التجاریة الأحادیة، والتدابیر الانتقامیة والعقوبات الاقتصادیة یمكن أن تخل بالاقتصاد العالمی وتقوض التعاون المتعدد الأطراف علي نطاق واسع فی وقت یكون هناك حاجة ملحة لهذا التعاون.

وأضاف أنه خلال عقدین من النشاط، أصبحت مجموعة D-8 تدریجیا منصة قیمة لتعزیز التعاون الاقتصادی الفعال بین أعضائها، ولدیها القدرة علي تعزیز موقف الدول الأعضاء فیها فی الاقتصاد العالمی، وتنویع اقتصادات أعضائها، و خلق فرص جدیدة فی مجال العلاقات التجاریة، وتعزیز الشراكات فی عملیة صنع القرار الدولی ، وتحسین مستوي معیشة مواطنی الدول الأعضاء.

و اشار وزیر الخارجیة الإیرانی الي إن التلاؤم الثقافی الكبیر جنبا إلي جنب مع التاریخ المشترك لمجموعة الدول الثمانی، قد ساعد فی دعم جهودنا لخلق دافع مشترك للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لشعوب بلداننا، و استنادا إلي قدرات هذه المنظمة و ایضا مشتركاتها، فان مجموعة D-8، تمثل ارضیة لتوفیر العدید من الفرص للتعاون وتحقیق التطلعات المشتركة.

ودعا ظریف إلي تبنی استراتیجیات مواتیة للتعاون بین الدول الثمانی الأعضاء فی المنظمة، وأضاف قائلاً: قوتنا فی النمو المستمر والتطویر المستمر لسوق محلیة كبیرة ، تتمتع فی الوقت نفسه بملامح 'مراكز الإنتاج ' و' قواعد الاستهلاك '.

وأضاف : یجب أن نظهر قدرتنا علي العمل كعامل استقرار فی الاقتصاد العالمی المضطرب، ویجب علینا أیضا تعزیز التآزر والتكامل مع بعضها البعض حتي نتمكن من مواجهة المخاطر والعقبات الاقتصادیة الأجنبیة، فضلا عن غیرها من التحدیات المعروفة جیدا أو المجهولة والتی من المحتمل أن نواجهها فی المستقبل.

كما رحب وزیر الخارجیة الإیرانی بإعداد 'خارطة طریق لخطة التنمیة الاقتصادیة لمدة 10 سنوات لمجموعة الثمانیة (2020-2030) وأعطاء الأولویة للأنشطة التالیة فی مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائی وما شابه، وقال: توفر لنا خارطة الطریق هذه الرؤیة والأدوات اللازمة لتوجیه أنشطتنا فی السنوات القادمة.

واعتبر ظریف أن التجارة هی ماكنة التنمیة الاقتصادیة وقال: إن القیمة الإجمالیة للتجارة بین دول D8 أكثر من 100 ملیار دولار، بمتوسط معدل نمو سنوی قدره 6 ٪ ، ولكن مع ذلك ، فإن هدف التجارة الداخلیة بین أعضاء هذه المجموعة ، 500 ملیار دولار، و لتحقیق هذا الهدف یتطلب منح تسهیلات مریحة.

وقال وزیر الخارجیة الإیرانی : إننا بحاجة إلي البحث عن آلیات تسهیل أخري، مثل التعاون المالی والمصرفی، بالإضافة إلي آلیات الدفع، مع التركیز علي تنفیذ اتفاق التجارة التفضیلیة بین دول مجموعة الثمانی، من أجل تعزیز التجارة الإقلیمیة بین أعضاء المجموعة.

وأكد ظریف : إننا علي درایة بالدور الرئیسی للطاقة فی النمو الاقتصادی والتنمیة، ونحن ملتزمون بتوسیع تعاوننا فی هذا المجال، والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تمتلك واحدة من أكبر احتیاطیات النفط والغاز فی العالم ، وهی مستعدة فی اطار تعاون طویل الأجل، المشاركة فی أمن الطاقة العالمی وزیادة قدرة ممرات النقل الدولی من خلال مشاریع مشتركة فی البنیة التحتیة البحریة والسكك الحدیدیة والطرق.

وأضاف ظریف: لقد التزمت الجمهوریة الإسلامیة باستمرار بتحقیق أهداف مجموعة الدول الثمانی الاسلامیة النامیة فی الماضی والحاضر، وسوف تستمر فی دعم المنظمة سعیا لتحقیق هذه الأهداف.

وبدأ أعمال الدورة الثامنة عشرة لوزراء خارجیة الدول الاعضاء فی مجموعة دی-8 الیوم السبت فی انطالیا بتركیا.

وتضم مجموعة دی-8 فی عضوتها كلا من ایران واندونیسیا وبنغلادش وباكستان وتركیا ومالیزیا ومصر ونیجیریا.

انتهي** 2344

