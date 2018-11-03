العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

زاهدان/ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المدير العام لمكتب إدارة الأزمات في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) إن 84 شخصا من أهالي المحافظة يرقدون في المستشفيات والمراكز الصحية لمشاكل تنفسية وقلبية بسبب العواصف الترابية التي تضرب المحافظة منذ يوم أمس.

في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم السبت، قال عبدالرحمان شهنوازي، إن هؤلاء المصابين يعانون حاليا من مشاكل صحية في التنفس والعين والقلب اثر العاصفة الترابية، وعليه فقد تم نقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
كما اعلن رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة بدائرة التربية والتعليم بمحافظة سيستان وبلوجستان، ان الرياح الشديدة المصحوبة بالغبار ادت الي تعطيل الدراسة في مدن المحافظة بما فيها زابل و زهك وهيرمند وهامون ونيمروز والغاء الرحلات الجوية من والي مدن المحافظة اليوم السبت.
وبحسب مؤسسة الانواء الجوية في سيستان وبلوجستان فان الرياح تبلغ شدتها 112 كيلومتر في الساعة فيما تبلغ ذرات الغبار العالقة في الجو 14 اضعاف المستوي الاعتيادي.
انتهي** 2344



برچسب ها

كليات

العواصف الترابية

سيستان وبلوجستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

معظم المشاهدات

ايران تدين الهجوم الارهابي علي حافلة تقل الاقباط المصريين

ايران تدين الهجوم الارهابي علي حافلة تقل الاقباط المصريين

ممثل ايران لدي الامم المتحدة: العقوبات الاميركية اربكت التجارة العالمية

ممثل ايران لدي الامم المتحدة: العقوبات الاميركية اربكت التجارة العالمية

بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

افتتاح المعرض الدولي للكهرباء بطهران بمشاركة 70 شركة اجنبية

افتتاح المعرض الدولي للكهرباء بطهران بمشاركة 70 شركة اجنبية

الكسندر نوفاك: سندعم ايران في مواجهة الحظر النفطي

الكسندر نوفاك: سندعم ايران في مواجهة الحظر النفطي

أحدث الأخبار

العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

برعاية وزير الدفاع؛

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

أربعينية هذا العام فاقت خدماتها أربعينية السنة الماضية

المستشار الثقافي الايراني لدي بغداد:

أربعينية هذا العام فاقت خدماتها أربعينية السنة الماضية

التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

استاذة في جامعة جورج تاون:

التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

موضوعات مرتبط