العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم السبت، قال عبدالرحمان شهنوازي، إن هؤلاء المصابين يعانون حاليا من مشاكل صحية في التنفس والعين والقلب اثر العاصفة الترابية، وعليه فقد تم نقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كما اعلن رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة بدائرة التربية والتعليم بمحافظة سيستان وبلوجستان، ان الرياح الشديدة المصحوبة بالغبار ادت الي تعطيل الدراسة في مدن المحافظة بما فيها زابل و زهك وهيرمند وهامون ونيمروز والغاء الرحلات الجوية من والي مدن المحافظة اليوم السبت.

وبحسب مؤسسة الانواء الجوية في سيستان وبلوجستان فان الرياح تبلغ شدتها 112 كيلومتر في الساعة فيما تبلغ ذرات الغبار العالقة في الجو 14 اضعاف المستوي الاعتيادي.

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