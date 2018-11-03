تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

وذكرت العلاقات العامة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ان رئيس الجمهورية حسن روحاني كان قد أزاح الستار في 22 اغسطس 2018 عن مقاتلة كوثر بمناسبة اليوم الايراني للصناعات الدفاعية.

وتحمل هذه المقاتلة أصناف الصواريخ والقنابل ومنها الصواريخ المصنوعة محلياً كما تم تصنيع محركها ونظامها الالكتروني داخل البلاد في ظل المهارة والتنقية الايرانية وعلي يد كوادر محلية.

وتم تزويد المقاتلة بنظام متطور يسهّل للطيار عملية التحليق والإستهداف وقد وفّرت «كوثر» للبلاد 16 مليون دولار من العملة الصعبة.

وعشيه اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي (الرابع من نوفمبر) قال العميد أمير حاتمي: إنّ انتاج هذه المقاتلة المتطورة والمحلية الصنع يُعتبَر مظهراً ملموساً لمقارعة الإستكبار ويكون مواجهة للنهج التوسعي الذي يتبناه نظام الهيمنة بقيادة الشيطان الأكبر.

وأضاف العميد حاتمي بأنّ أبناء البلاد قاموا عبر هذه الخطوة الإنتاجية بتقليل أثر الحظر الذي فرضه الاعداء علي البلاد في قطاع الصناعة الجوية ورفعوا الكفاءة الدفاعية للقوات المسلحة.

وأشاد وزير الدفاع الايراني بالمنجزات الايرانية التي حققتها وزارة الدفاع في المجال البحري والبري والجوي والردع الجوي والفضائي والصاروخي والالكتروني وكذلك في التقنيات الحديثة الرامية جميعاً الي رفع الأداء الدفاعي للبلاد وزيادة قوتها الرادعة.

وأكّد العميد حاتمي علي عدم ترك الحرب النفسية والإعلام المعادي والحظر الاقتصادي المفروض أثره علي هذا النشاط المحلي المتسم بالحيوية والآخذ في التنامي.

وتم عام 1976 تأسيس شركة تصنيع الطائرات الايرانية (هِسا) في مدينة شاهين شهر الواقعة في محافظة إصفهان.

وهذه الشركة قادرة علي تصنيع طائرات الركاب والطائرات المسيّرة وتصليح وتحديث الاسطول الجوي وتصنيع الطائرات العسكرية.

انتهي** ع ج** 1718

