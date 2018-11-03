المستشار الثقافي الايراني لدي بغداد:

أربعينية هذا العام فاقت خدماتها أربعينية السنة الماضية

بغداد/3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المستشار الثقافي الايراني لدي بغداد حجة الاسلام غلام رضا أباذري اليوم السبت: إنّ أربعينية هذا العام فاقت خدماتها وأداؤها أربعينية السنة الماضية.

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا في بغداد تحدث عن ظروف إقامة أربعينية الامام الحسين (ع) المليونية هذا العام ، مؤكداً علي أنّ جودة الخدمات التي حظي بها الزوار فاقت مثيلاتها في العام الماضي، مشيداً بالدور العراقي والايراني في هذا الأداء.
وعزا أبوذر هذا النجاح الثنائي الي توظيف البلدين لخبراتهما في إقامة مراسم الأربعين ودعمهما للزوار والمواكب، لافتاً الي الوفاق الذي تجلّي هذا العام أكثر فأكثر بين الشعبين الايراني والعراقي.
ودعا المستشار الثقافي الايراني لدي بغداد الي الابتعاد عن طرح قضايا فرعية تطعن بهذا النجاح والأداء العظيم.
وقد أعلنت الاحصائيات الصادرة عن العتبة العباسية المقدسة أمس الجمعة عن توافد 15 مليونا و322 زائراً للمشاركة في هذه المراسم هذا العام وبلغ عدد الزوار الايرانيين مليوني شخص.
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أربعينية هذا العام فاقت خدماتها أربعينية السنة الماضية

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