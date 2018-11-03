التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

وفي تصريح أدلت به لمراسل إرنا إعتبرت هانتر تصريحات وزيرَي الخارجية والخرانة الأمريكيين بأنها جزء من الحرب النفسية التي بدأ يشنها ترامب ضد ايران.

وأعربت هانتر عن إعتقادها بأنّ حكومة ترامب لا رغبة لها في خوض حرب مباشرة مع ايران موضحة بأنّ هذا الإمتناع جعلها توظِّف الحد الاقصي من الضغوط الاقتصادية والسياسية والنفسية.

كما رأت هانتر هذه الضغوط والعَدّ التنازلي لبدء الجولة الثانية من الحظر ضد ايران إنما هي إستهداف للشعب الايراني الذي طالما جرّب مثل هذه الضغوط علي مرّ تاريخه مارسته ضده عدة دول.

وأكّدت هذه الاكاديمية الامريكية بأنّ التاريخ الايراني واجه دائما الضغوط الأجنبية التي لاقت مقاومة وصمود شعبيين وقالت: إنّ الايرانيين إعتادوا علي مثل هذه الممارسات.

وكان ترامب قد انسحب من الإتفاق النووي ليبدأ حظر أوّلي علي ايران في السادس من اغسطس هذا العام ستليه قريباً جولة ثانية في الرابع من نوفمبر 2018 وقد زعمت الولايات المتحدة بأنها ستمنع ايران من تصديرها النفط وستحول دون استخدام ايران لنظام السويفت المالي لكنّ ايران أعلنت إستحالة نجاح واشنطن وساستها في بلوغ هاتين الغايتين.

انتهي** ع ج** 1718

