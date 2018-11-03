استاذة في جامعة جورج تاون:

التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

نيويورك/3 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قالت استاذة العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن «شيرين هانتر»: إنّ الحرب النفسية هي جزء لايتجزأ من استراتيجية الضغط الأمريكية الموجهة ضد ايران، مؤكدة علي أنّ ايران لها تاريخ حافل بالصمود أمام الضغط الأجنبي.

وفي تصريح أدلت به لمراسل إرنا إعتبرت هانتر تصريحات وزيرَي الخارجية والخرانة الأمريكيين بأنها جزء من الحرب النفسية التي بدأ يشنها ترامب ضد ايران.
وأعربت هانتر عن إعتقادها بأنّ حكومة ترامب لا رغبة لها في خوض حرب مباشرة مع ايران موضحة بأنّ هذا الإمتناع جعلها توظِّف الحد الاقصي من الضغوط الاقتصادية والسياسية والنفسية.
كما رأت هانتر هذه الضغوط والعَدّ التنازلي لبدء الجولة الثانية من الحظر ضد ايران إنما هي إستهداف للشعب الايراني الذي طالما جرّب مثل هذه الضغوط علي مرّ تاريخه مارسته ضده عدة دول.
وأكّدت هذه الاكاديمية الامريكية بأنّ التاريخ الايراني واجه دائما الضغوط الأجنبية التي لاقت مقاومة وصمود شعبيين وقالت: إنّ الايرانيين إعتادوا علي مثل هذه الممارسات.
وكان ترامب قد انسحب من الإتفاق النووي ليبدأ حظر أوّلي علي ايران في السادس من اغسطس هذا العام ستليه قريباً جولة ثانية في الرابع من نوفمبر 2018 وقد زعمت الولايات المتحدة بأنها ستمنع ايران من تصديرها النفط وستحول دون استخدام ايران لنظام السويفت المالي لكنّ ايران أعلنت إستحالة نجاح واشنطن وساستها في بلوغ هاتين الغايتين.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

شيرين هانتر

ترامب

سوئيفت

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

معظم المشاهدات

ايران تدين الهجوم الارهابي علي حافلة تقل الاقباط المصريين

ايران تدين الهجوم الارهابي علي حافلة تقل الاقباط المصريين

ممثل ايران لدي الامم المتحدة: العقوبات الاميركية اربكت التجارة العالمية

ممثل ايران لدي الامم المتحدة: العقوبات الاميركية اربكت التجارة العالمية

بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

افتتاح المعرض الدولي للكهرباء بطهران بمشاركة 70 شركة اجنبية

افتتاح المعرض الدولي للكهرباء بطهران بمشاركة 70 شركة اجنبية

الكسندر نوفاك: سندعم ايران في مواجهة الحظر النفطي

الكسندر نوفاك: سندعم ايران في مواجهة الحظر النفطي

أحدث الأخبار

العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

العواصف الترابية تتسبب في اصابة 84 شخصا في سيستان وبلوجستان

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

برعاية وزير الدفاع؛

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

أربعينية هذا العام فاقت خدماتها أربعينية السنة الماضية

المستشار الثقافي الايراني لدي بغداد:

أربعينية هذا العام فاقت خدماتها أربعينية السنة الماضية

التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

استاذة في جامعة جورج تاون:

التاريخ الايراني حافل بالمقاومة والصمود أمام الضغط الأجنبي

فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

موضوعات مرتبط