فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

واضاف فلاحت بيشه في مقابلة مع مراسل ارنا بشأن الحظر الامريكي الجديد في 4 نوفمبر، إن الحظر يشكل اختبارا للتضامن الداخلي بين الإيرانيين، مضيفا أن العقوبات تثبت أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية غزاء العداء الامريكي .

وشدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علي أن قرار ترامب، تسبب في موجة من الكراهية بين الإيرانيين والعالم وحتي بين الأمريكيين تجاه سياسات ترامب .

وأشار إلي أنه تم استبعاد ثمانية بلدان من الحظر الأمريكي، مضيفًا أنه علي الرغم من أن اميركا حاولت أضافة عدد من الأفراد والشركات إلي قائمتها، لكن من الناحية العملية ، لم تفعل هذه الشركات أي شيء من أجل حكومة ترامب في مجال فرض العقوبات.

واشار الي أن الولايات المتحدة تواجه تحديا رئيسيا في قضية الحظر: يجب علينا استخدام جميع القدرات الداخلية والدولية والعلاقات الثنائية في سياق العقوبات الأمريكية.

انتهي** 2344

