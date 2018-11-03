فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

طهران/ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي ' حشمت الله فلاحت بيشه' : تواجه اميركا تحديا كبيرا في موضوع الحظر ضد ايران، ما يتعين استخدام جميع القدرات الداخلية والدولية والعلاقات الثنائية إزاء اجراءات الحظر.

واضاف فلاحت بيشه في مقابلة مع مراسل ارنا بشأن الحظر الامريكي الجديد في 4 نوفمبر، إن الحظر يشكل اختبارا للتضامن الداخلي بين الإيرانيين، مضيفا أن العقوبات تثبت أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية غزاء العداء الامريكي .
وشدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علي أن قرار ترامب، تسبب في موجة من الكراهية بين الإيرانيين والعالم وحتي بين الأمريكيين تجاه سياسات ترامب .
وأشار إلي أنه تم استبعاد ثمانية بلدان من الحظر الأمريكي، مضيفًا أنه علي الرغم من أن اميركا حاولت أضافة عدد من الأفراد والشركات إلي قائمتها، لكن من الناحية العملية ، لم تفعل هذه الشركات أي شيء من أجل حكومة ترامب في مجال فرض العقوبات.
واشار الي أن الولايات المتحدة تواجه تحديا رئيسيا في قضية الحظر: يجب علينا استخدام جميع القدرات الداخلية والدولية والعلاقات الثنائية في سياق العقوبات الأمريكية.
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فلاحت بيشه : يتعين استخدام جميع القدرات لمواجهة الحظر

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