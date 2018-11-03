قاسمي: امريكا تهدف لشن حرب نفسية واسعة ضد الشعب الايراني

وقال بهرام قاسمي ان قيام الخارجية الامريكية بوضع يوميات لموعد اعادة الحظر علي ايران علي موقعها الالكتروني هو اشبه بالسخريه والعمل الصبياني و لعبه اطفال بيد امريكا.

وشدد بالقول ان العقوبات التي ارادت امريكا فرضها علي ايران من خلال ممارسة الضغط علي المجتمع الدولي لم تحقق لها النتيجه المرجوه وان جزء كبيرا من ممارساتها هذه التي حملهتا اثمانا باهظة للضغط علي المصارف والشركات والمؤسسات المالية بهدف ابعادها عن التعاطي مع ايران قد باءت بالفشل.

وتابع قائلا انه لا يبدو ان امريكا قادرة علي ممارسة مزيد من الضغوط علي الدول والموسسات المالية وما يتخيل حاليا هو الحرب النفسية الواسعة التي تريد شنها عن طريق الدعايه لبث الخوف و القلق لدي الشعب الايراني ظنا منها انها تقترب من تحقيق غاياتها.

واضاف ان امريكا تعمل من خلال ممارستها هذه، للتغطية علي هزائهما علي الصعيد الاقتصادي و اكد اننا واعون بهذه الممارسات و قادرون علي ادارة البلاد و حريصون علي الاوضاع المعيشية للشعب و اتخذنا التمهيدات اللازمة منذ فترة بعيدة انطلاقا من توقعاتنا تجاه سياسات امريكا المتغطرسة.

و اكد انه ليس هناك داع للقلق بل علينا الانتظار لنري كيف ان امريكا ستكون عاجزه عن القيام بأي شي ضد الشعب الايراني العظيم.

انتهي**1110** 1718

