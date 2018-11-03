بمشاركة وزير الخارجية الايراني:

إجتماع وزراء خارجية دول «دي.8» يبدأ أعماله في أنطاليا

أنطاليا/3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – بدأ الإجتماع الثامن عشر لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني النامية 'دي 8' صباح اليوم في فندق بمدينة أنطاليا التركية شارك فيه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وكان ظريف قد وصل عصر أمس الجمعة الي انتاليا للمشاركة في الإجتماع الذي يضمّ ثماني دول اسلامية وهي ايران واندونيسيا وبنغلادش وباكستان وتركيا وماليزيا ومصر ونيجيريا.
وأعلن وزير الخارجية التركية مولود اوغلو عن بدء القيام بعمليات التبادل التجاري بين تركيا وايران وروسيا والصين واوكرانيا بعملاتها المحلية داعياً باقي الدول العضوة للإنضمام الي هذه العملية تصدياً للتهديدات الاقتصادية الراهنة.
وأعلن رئيس فريق خبراء الجمهورية الاسلامية الايرانية ابوالقاسم طهماسبي المرافق للوزير الايراني عن قيام ممثلي أعضاء اللجنة التخصصية لفريق دي 8 بدراسة جدول الأعمال السنوي وبرامجه وميزانيته والمصادقة عليها.
كما تمت المصادقة أمس علي تأسيس جامعة دي 8 في مدينة همدان غرب خلال هذه اللجنة.
ويُقام هذا الإجتماع كل أربع سنوات تستقر أمانته العامة في اسطنبول، تستضيفه الدول العضوة بشكل دوري.
وقد بلغت نسبة التجارة بين هذه الدول الثمانية 150 مليار دولار، يطمح الفريق الي زيادتها حتي 500 مليار دولار.
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إجتماع وزراء خارجية دول «دي.8» يبدأ أعماله في أنطاليا

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