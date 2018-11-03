الهند راغبة في تنمية مشاريع ميناء جابهار الايراني

وفي كلمة له في مؤتمر«الإرتباطات الاقليمية» الذي اُقيم في نيودلهي ونقلاً عن صحيفة «اينديا تودي» اليوم السبت أكّد مساعد وزير الخارجية الهندي علي متابعة بلاده تنمية مشاريع ميناء جابهار لتسهيل صادرات الهند الي أفغانستان وآسيا الوسطي عبر هذا الميناء.

وستقوم الهند بمدّ خط سككي بين ميناء جابهار ومدينة زاهدان الايرانيتين فضلاً عن عزمها علي مدّ طريق دولي شامل للنقل العام بين الجنوب والشمال عبر ايران.

ويقع ميناء جابهار علي ضفاف بحر عمان يُسهِّل الإتصال بين الهند وأفغانستان عبر طرق بحرية ما جعل الهند تتعهد باستثمارات قدرها 500 مليون دولار لتنمية الميناء، فضلاً عن عزمها بدء استثمارات تبلغ مليار ونصف الميار دولار اُخري تخدم مد وإنشاء مجموعة من الطرق البرية والسككية.

ويفتح ميناء جابهار الطريق أمام الهند للوصول الي 4 مدن أفغانية ونقل البضائع اليها.

وقد تم إفتتاح المرحلة الاولي من هذا الميناء ديسمبر 2017 برعاية الرئيس الايراني حسن روحاني وبمشاركة ممثلين عن الهند وباقي دول المنطقة.

انتهي** ع ج**2344

