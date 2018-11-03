ارسال 57 مجموعة بحریة الی المیاه الدولیة البعیدة

بندرعباس/ 3 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - أعلن قائد المنطقة البحریة الأولي (الأمامة) التابعة للقوة البحریة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الادمیرال مجتبي محمدی، انه تم ارسال 57 مجموعة بحریة الی المیاه الدولیة الحرة فی غضون 10 أعوام.

واضاف الادمیرال محمدی فی تصریح لمراسل ارنا الیوم السبت، إن المجموعة الـ57 والتی غادرت میناء جابهار (جنوب) الي خلیج عدن لاداء مهامها، تواصل حالیا مهامها لضمان أمن الملاحة البحریة، مؤكدا استمرار ارسال المجموعات البحریة الي المیاه الدولیة.
و كانت المجموعة البحریة الـ 56 التابعة للقوة البحریة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قد رست فی بندرعباس صباح الخمیس الأول من نوفمبر.
وصرح قائد المنطقة البحریة الأولي (الأمامة) التابعة للقوة البحریة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ، ان المجموعة البحریة الـ56 الاستخباراتیة العملیاتیة للقوة البحریة للجیش الإیرانی والمؤلفة من المدمرة القتالیة 'الشهید نقدی' والفرقاطة اللوجستیة 'بوشهر'، قطعت اكثر من 8872 میلا بحریا خلال فترة مهمتها التی استغرقت 65 یوما.
واشار الأدمیرال محمدی الي إنه خلال هذه الفترة، تم تنفیذ 250 عملیة مسلحة لصد هجمات القراصنة علي القطع البحریة للجمهوریة الإسلامیة منذ 2007، وتمت مرافقة أكثر من الفی سفینة تجاریة وناقلات النفط من قبل المجموعات البحریة.
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ارسال 57 مجموعة بحریة الی المیاه الدولیة البعیدة

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