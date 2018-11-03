تطوير التعاون بين إيران والقوقاز الشمالي

وأكد السفير مهدي سنائي و'سيرغي فيكتوروفيتش تشيبوتاريوف'، علي العلاقات المتينة بين البلدين وتعزيز العلاقات في جميع المجالات، وبحثا حول تيسير العلاقات التجارية وتسوية قضايا عبور ممر الشمال - جنوب، وتبادل الزمالات الدراسية و التعاون الإقليمي وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات.

وكان من بين القضايا الأخري التي ناقشها الجانبان عقد مؤتمر الإيرانيات، وملتقي إيران والقوقاز الشمالي واللجنة المشتركة للتعاون في طهران بحضور وزير القوقاز الشمالي، وتنمية التعاون الإقليمي ومجالات التعاون الأخري.

في هذه الزيارة، اقترح السفير الإيراني تشكيل مجلس أعمال مشترك وعقد مجموعة عمل للتعاون الإقليمي، والتي رحب بها الجانب الروسي ، من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاقيات بجدية .

وشدد سنائي وشيبوتاريوف، علي تطوير وتعميق العلاقات وأهمية القوقاز الشمالي في العلاقات بين إيران وروسيا.

انتهي** 2344

