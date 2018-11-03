إيران وروسيا تبحثان تطوير التعاون الاقتصادي

السفير الإيراني في موسكو 'مهدي سنائي' ونائب وزير الخارجية الروسي ' إيغور مورغولوف' أكدا علي الاهتمام المتبادل بين الجانبين في تعميق الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة، نقلا عن وكالة أنباء 'ريا نوفوستي'.

كما شدد السفير الإيراني ونائب وزير الخارجية الروسي علي توسيع العلاقات بين البلدين وتنمية العلاقات الثقافية والإنسانية ، بينما أولت الدولتان اهتماما خاصا لبرنامج الاجتماعات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلي أن العلاقات الإيرانية الروسية والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية، آخذة في النمو بين البلدين، في شكل التعاون بين المناطق بما في ذلك محافظات إيران وروسيا وضمن إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ومنظمة شانغهاي للتعاون .

روسيا هي أيضا مؤيدة للاتفاق النووي في مجموعة 4 + 1، وفي هذا المجال، وبالتعاون مع أعضاء آخرين في المجموعة، تتعاون مع إيران ضد تجاوزات أمريكا.

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