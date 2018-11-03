بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

واصدر الاتحاد الاوروبي هذا البيان ليعلن دعمه لايران وذلك بعدما اعلن البيت الابيض انه سيفرض المرحلة الثانية من العقوبات علي طهران.

واعرب المسؤولون الاوروبيون عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.

وشدد البيان ان الاتفاق النووي استطاع ان يحقق الاهداف المرجوة منه حتي الان وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في تقاريرها ال12 التزام ايران بجميع تعهداتها في هذا المجال.

واكد المسؤولون الاوروبيون 'نحن نتوقع من ايران ان تستمر في التزامها بهذه التعهدات'.

وجاء في البيان 'ان خطة العمل المشترك الشاملة رفعت العقوبات الدولية عن ايران لتترك تأثيرا ايجابيا علي العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران والاهم من ذلك علي الظروف المعيشية للشعب الايراني.'

واضاف البيان 'نحن عازمون علي الابقاء علي النشطاء الاقتصاديين الذين تربطهم علاقات تجارية قانونية مع ايران وفق قوانين الاتحاد الاوروبي والقرار 2231 الدولي'.

وشدد البيان 'نحن باعتبارنا الاطراف الاخري من الاتفاق النووي، ملتزمون بالحفاظ علي القنوات المالية مع ايران واستمرارها في تصدير النفط والغاز. نحن نواصل جهودنا في هذا المجال وفي سائر المواضيع بالتعاون مع روسيا والصين باعتبارهما الطرفين الاخرين للاتفاق وكذلك مع الدول الثالثة التي ترغب في دعم الاتفاق'.

واكد البيان تسارع وتيرة هذه الجهود في الاسابيع الاخيرة خاصة في مجال مبادرة اوروبا لوضع آلية مالية خاصة (SPV) قائلا ان هذه المبادرة تساهم في رفع العقوبات ومتابعة التجارة القانونية للمصدرين والمستوردين الاوربيين.

كما شدد البيان علي ضرورة مضاعفة الجهود لاعطاء ضمانات للنشطاء الاقتصاديين لمواصلة تعاونهم التجاري في اطار قوانين الاتحاد الاوروبي مشيرا بذلك الي متابعة الموضوع من قبل وزراء مالية الاتحاد الاسبوع القادم.

واضاف البيان 'نحن ملتزمون بتنفيذ الاتفاق النووي احتراما منا للاتفاقيات الدولية وحرصا علي الامن الجماعي الدولي ونتوقع من ايران ان تقوم بدور بناء في هذا المجال'.

وصدر هذا البيان بعدما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن فرض المرحلة الجديدة من العقوبات علي ايران اعتبارا من 5 نوفمبر الجاري.

انتهي**س.ر

