الامم المتحدة: العراق يسجل أدني عدد من الضحايا خلال 6 سنوات

بغداد/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-سجلت إحصائية تابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان العراق سجل أدني عدد من الضحايا منذ ست سنوات.

وأوضحت الأرقام التي سجلتها (يونامي) 'بمقتلِ ما مجموعه 69 مدنياً عراقياً وإصابة 105 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر تشرين الأول 2018'.
وتشمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة - كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء.
وهذه هي الأعداد الأدني للضحايا خلال شهرٍ واحدٍ منذ أن بدأت بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بنشرها في تشرين الثاني 2012.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش 'في حين نأسف لوقوع ضحايا، فإن حقيقة كون هذه الأرقام هي الأدني التي سجلتها يونامي منذ تشرين الثاني 2012 تعدُّ مؤشراً إيجابياً وتُظهر أن البلاد تخرج تدريجياً من دائرة العنف التي جرّها الإرهابيون إليها'.
وكانت محافظة نينوي وفق الاحصائية 'الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 65 شخصاً 29 قتيلاً و36 جريحاً، تلتها محافظة بغداد 29 قتيلاً 35 جريحاً، ثم محافظة الأنبار 5 قتلي و19 جريحاً.
انتهي ع ص**س.ر



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الامم المتحدة: العراق يسجل أدني عدد من الضحايا خلال 6 سنوات

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