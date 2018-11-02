العراق : قتل 19 من عناصر داعش الارهابية في مخمور

وقال قائد الشرطة الاتحادي العراقية، الفريق رائد شاكر جودت في بيان ان 'قطعات اللواء 11 واللواء 12 بأمرة قائد الفرقة 3 وبإسناد جوي تمكنت من محاصرة العصابات الارهابية وقتلهم اثناء واجب تفتيش ومداهمة منطقة (قره بوتك) جنوب شرقي مخمور'.

وأضاف قائد الشرطة الاتحادية في بيانه، انه 'تم العثور اثناء العملية علي عدد 7من أسلحة الكلاشنكوف ومخبأ لخزن المواد الغذائية'.

وتقع مدينة مخمور العراقية بين قضاء الحويجة والشرقاط والموصل وتبعد عن مركز محافظة نينوي نحو 50 كيلومترا وتعتبر منطقة مخمور شبه صحراوية.

انتهي ع ص**س.ر

