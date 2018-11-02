الكيان الصهيوني يدرس امكانية التقدم في مشروع قناة البحرين لغرض ترميم علاقته مع الاردن

وحسب صحيفة هأرتس فإن تنفيذ المشروع طرح كجزء من سلسلة حلول محتملة للتخفيف من ازمة المياه في المملكة، قبيل المحادثات المتوقعة علي مستقبل الاراضي التي يستأجرها الكيان ويصر الاردن علي انهاء التأجير.

ورأت الصحيفة أن التأجيل المستمر في تطبيق المشروع في السنوات الاخيرة هو أحد الاسباب الرئيسية للتوتر بين الجانبين.

ومن شأن قناة البحرين أن تضخ المياه من خليج ايلات الي البحر الميت الي منشأة للتحلية في الاراضي الاردنية ومنها ستنقل الي منطقة عمان ومحلول الملح سيضخ الي البحر الميت في محاولة لترميمه ومنع انخفاض منسوب المياه فيه بمشاركة من البنك الدولي.

و تبحث اوساط أمنية وجهات سياسية في الدفع قدما بمشروع قناة البحرين بينها موظفون كبار مقربون من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الذين يبحثون في المسائل الامنية المرتبطة بالمشروع مثل مخططه الهيكلي والمعابر الذي سيقتضيها في الحدود بين الكيان الصهيوني والاردن.

ويعتقد الكيان الصهيوني أن المساعدة في مجال المياه يمكنها في كل الاحوال أن تخفف التوتر السائد بين الجانبين في السنوات الاخيرة.

ويعتبر الكيان الصهيوني اعلان الملك عبد الله انهاء اتفاق التأجير كتعبير آخر عن التوتر والذي ازداد في اعقاب الخطوات الصهيونية في الحرم القدسي الشريف والمسائل الحساسة المتعلقة به والخطوات المتعلقة بالفلسطينيين.

ووقع الاتفاق لانشاء قناة البحرين في العام 2015 بتكلفة تزيد عن 11مليار دولار .

'قناة البحرين'، مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي، يجري بموجبه بناء قناة مياه تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، تصفه الأطراف المعنية بالخطوة المهمة، لكنه يثير مخاوف البعض، خاصة لكونه يشكل خرقا لكل آليات مقاطعة التطبيع مع الكيان الصهيوني علي المستوي العربي.

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