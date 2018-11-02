ممثل المرجعية الدينية في كربلاء يدعو لحل معضلة النقل في الزيارات المليونية

بغداد/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-شدد ممثل المرجعية الدينية، في كربلاء المقدسة، السيد أحمد الصافي، علي ضرورة حل معضلة نقل الزائرين في الزيارات المليونية ووجوب التفكير الجدي للقضاء علي هذه المشكلة لراحة الزائرين ، مؤكداان الطرق المؤدية لمدينة كربلاء المقدسة ذهابا وإياباً ليست بالمستوي الذي ينسجم مع هذه الاعداد الغفيرة.

وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسين الشريف، 'يجب التفكير الجدي للقضاء علي مسألة النقل ونحن في كل زيارة نجدد هذه الدعوة والمشكلة في مدينة كربلاء ان الطرق المؤدية لها ذهابا وإياباً ليست بالمستوي الذي ينسجم مع هذه الاعداد الغفيرة لهم ولا نعتقد ان المسألة عصية علي الحل وتحتاج الي تفكير جدي وتخطيط واقعي بان ترسم لهذه المدينة هذه المنافذ من الدخول والخروج لراحة الزائرين'.
واضاف 'نشكر جميع الجهات التي ساهمت بإنجاح زيارة الأربعين في القطاعين العام والخاص' مشيراً الي ان 'دخول الزائرين هذا العام كان من خمسة محاور باضافة محورين عن السنوات الماضية'.
واشار السيد الصافي، اننا 'نعتمد في الاحصائية في معايير رقمية بنصب كاميرات تعد الزائرين الداخلين فقط وتعاملنا مع السيارات بالحد الأدني المعقول' لافتا الي ان 'الإحصائية بدأت من يوم 7 صفر ولغاية الساعة 12 ليلاً من الثلاثاء الماضي 20 صفر وأوقفنا بعدها العد رغم استمرار توافد الزائرين'.
واوضح ان 'إحصائية عدد الزائرين لعام 1438 هـ/ 2011 م، كانت 11 مليون زائر، وأزداد مليونين العام الماضي، وبلغت هذا العام 15 مليوناً وأكثر من 300 الف زائر عربي وأجنبي'.
انتهي ع ص**س.ر



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خطبة الجمعة في كربلاء

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ممثل المرجعية الدينية في كربلاء يدعو لحل معضلة النقل في الزيارات المليونية

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