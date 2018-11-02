سفیر ایران لدی بیروت: نأمل ان نشهد ولادة سریعة للحكومة اللبنانیة الجدیدة

بیروت/2 تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا-استقبل رئیس 'تیار المرده' سلیمان فرنجیه السفیر الایرانی فی لبنان محمد جلال فیروزنیا علي رأس وفد من السفارة، حیث عُقد اجتماع بحضور وزیر الاشغال العامة والنقل فی حكومة تصریف الاعمال یوسف فنیانوس، النائب طونی فرنجیه وانطوان مرعب، تخلله بحثٌ فی مجمل التطورات الراهنة.

واثر اللقاء، قال السفیر فیروزنیا: 'كانت فرصة طیبة وثمینة للغایة جمعتنا الیوم بمعالی الوزیر سلیمان فرنجیه، وهذا هو اللقاء التعارفی الاول الذی یجمعنا بمعالیه، وطبعاً انتم تعرفون ان هناك علاقات صداقة عریقة موجودة بیننا وبین معالی الوزیر سلیمان فرنجیه وتیار المرده، وباذن الله فان هذه العلاقات الطیبة سوف تستمر فی المستقبل ایضا، ونحن نأمل ان نشهد ولادة سریعة للحكومة اللبنانیة الجدیدة، كما نحن علي ثقة تامة انه مع بدایة عمل الحكومة اللبنانیة الجدیدة سوف نشهد جمیعا مرحلة جدیدة من المزید من التعاون بین لبنان وایران فی مختلف المجالات'.
وقال ردا علي سؤال: 'نحن نعتبر ان الامیركیین قد اختاروا الطریق الخطأ، ولأن الامیركیین قد خرجوا بشكل أحادی من الاتفاق النووی لهذا نقول انهم اختاروا الطریق الخطأ، وللأسف الشدید فهم مستمرون فی السیر فی هذا الاتجاه'، لافتا الي ان 'العقوبات المفروضة علي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة هی عقوبات ظالمة وجائرة وغیر قانونیة، ومن المؤكد انها لن تصل الي ای نتیجة، وكما هو معروف من خلال التجربة التاریخیة ومنذ اللحظة الاولي التی انتصرت فیها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، كان هناك العدید من المحاولات لمحاصرتها، ولكن كل هذه المحاولات لم تحقق ای نتیجة ونحن نأمل ان تكفّ الولایات المتحدة الامیركیة عن اتخاذ مثل هذه السیاسات الخاطئة والجائرة بحق دول المنطقة وشعوبها'.
انتهی**2054**س.ر



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سفیر ایران لدی بیروت: نأمل ان نشهد ولادة سریعة للحكومة اللبنانیة الجدیدة

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