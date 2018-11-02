أمام جمعة النجف: قواتنا وحشدنا الشعبي تقف لداعش بالمرصاد وستقطع كل قدم تطأ ارض العراق

بغداد/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أكد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، ان داعش وباشراف ودعم أمريكي تقف علي الحدود العراقية السورية وبالمقابل قواتنا وحشدنا الشعبي له بالمرصاد وستقطع كل قدم تطأ ارض العراق، فيما استنكر وبشدة الاعتداء الاجرامي الذي طال المسيرة الحسينية في نيجيريا.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، اليوم، ان 'داعش وباشراف ودعم أمريكي تقف علي الحدود العراقية السورية' مشيرا 'وبالمقابل قواتنا وحشدنا الشعبي له بالمرصاد وستقطع كل قدم تطأ ارض العراق'.
من جانب اخر أعرب امام جمعة النجف الاشرف عن 'احتجاجه علي الحكومة النيجيرية لاستهدافهم المسيرة الحسينية في نيجيريا وسقوط شهداء وجرحي'، مبينا ان 'هذا الاستهداف يقف ورائه الفكر الوهابي والاموال السعودية'، لافتا 'نظم صوتنا مع الشعب النيجيري المظلوم'.
وعلي الصعيد الداخلي العراقي طالب السيد القبانجي 'أعطاء فرصة زمنية لرئيس الوزراء كي يقوم بمشروعه ويطبق برنامجه، والحذر من الجيوش الالكترونية التي تعمل علي افشال هذه التجربة'.
وأعرب عن أمله في 'استكمال الكابينة الوزارية الاسبوع المقبل'، داعيا الي 'عرض الأسماء الوزارية والمرشحة جميعها علي المسائلة والعدالة والنزاهة'.
واشار الي ان 'هناك حملات وجيوش الكترونية تعمل علي إفشال هذه التجربة الجديدة'
ودعا الاقلام والادباء للكتابة وتخليد انتفاضة صفر عام 1977م وتدوينها وارشفتها، وكذلك المسار التاريخي لزيارة الاربعين، مشددا علي ان 'زيارة الاربعين وصلت الي هذا الحال ببركة تلك الدماء وهؤلاء الابطال الذين وقفوا امام الاعدام والسجون'.
انتهي ع ص**س.ر



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العراق

خطبة الجمعة في النجف

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أمام جمعة النجف: قواتنا وحشدنا الشعبي تقف لداعش بالمرصاد وستقطع كل قدم تطأ ارض العراق

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