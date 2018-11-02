اصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة اسقاط الوعد المشؤوم

وأعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 32 فلسطينيا الي المشافي مؤكدة اصابة سبعة منهم بالرصاص الحي بينهم اربعة اصيبوا شرق مدينة غزة .

ووصل عشرات الالاف من الفلسطينيين للمشاركة في جمعة اسقاط الوعد المشؤوم في اشارة الي الذكري المئة وواحد لوعد بلفو.

واشعل الفلسطينيون اطارات السيارات وقاموا بقص اجزاء من السياج الامني دون الدخول الي حدود فلسطين المحتلة فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

ووصل الوفد الامني المصري الي مخيم العودة في جباليا شمال قطاع غزة لضمان عدم توسع الاشتباكات بين المتظاهرين وجيش الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة استمرار المسيرات داعية الشعب الفلسطيني الي المشاركة في الجمعة الثالثة والثلاثين تحت عنوان 'المسيرة مستمرة'

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية أن الضربات التي أرادت تركيع الشعب الفلسطيني عبر الحصار قابله إصرار علي الصمود والتحدي.

وأضاف الحية خلال مؤتمر صحفي بمخيم العودة بغزة :'ان قدر الله أن تبقي المسيرات وإن إستمر الحصار سيجد العدو في الشتاء مالم يره في الصيف و نحن علي يقين أن النصر والعزة لهذا الشعب وللأجيال القادمة.

ونفي الحية امكانية توقف مسيرات العودة مؤكدا مسيرات العودة حققت أهدافا عظيمة وهي مستمرة حتي تحقيق أهدافها كاملة.

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