ظريف يصل الي انطاليا للمشاركة في اجتماع مجموعة 'دي-8'

انطاليا/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الجمعة إلي مدينة انطاليا التركية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة 'دي-8'.

وستعقد الدورة الثامنة عشرة لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة دي-8 يوم غد السبت في انطاليا بتركيا.
وتضم مجموعة دي-8 في عضوتها كلا من ايران واندونيسيا وبنغلادش وباكستان وتركية وماليزيا ومصر ونيجيريا.
وعقد اليوم الاجتماع ال41 لخبراء البلدان الاعضاء في هذه المجموعة لاعداد قرارات والبيان الختامي لاجتماع الوزراء للمصادقة عليه.
وتتألف مجموعة دي.8 (Developing 8 / D-8 or Developing Eight) من ثمانية بلدان اسلامية نامية تاسست بهدف تمتين العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسلامية النامية وتعزيز موقع هذه الدول في الاسواق الدولية.
وتاسست هذه المجموعة علي يد نجم الدين اربكان رئيس وزراء تركيا الراحل الذي مهد لتاسيسها عام 1996 من خلال زيارته للدول الاسلامية الاعضاء فيها.
وعقد اجتماع القمة الاول لمجموعة دي-8 في اسطنبول عام 1997 . وتتخد امانة المجموعة من اسطنبول مقرا دائما لها.
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ظريف يصل الي انطاليا للمشاركة في اجتماع مجموعة

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