اقامة الاجتماع التخصصي لخبراء دول 'دي 8' في انطاليا التركية

انطاليا/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اقيم الاجتماع ال41 للجنة التخصصية للدول الاعضاء في مجموعة 'دي 8' اليوم الجمعة في انطاليا بتركية وذلك قبيل التئام الاجتماع الوزاري للمجموعة التي تضم في عضويتها كلا من ايران واندونيسيا وبنغلادش وباكستان وتركية وماليزيا ومصر ونيجيريا.

وقد اقيم الاجتماع التخصصي للدول الاسلامية الثمانية الاعضاء في مجموعة دي-8 عشية اجتماع وزراء خارجية البلدان الاعضاء.

وناقش الخبراء في الاجتماع سبل التوصل الي تبادل تجاري قيمته 500 مليار دولار بين دول مجموعة دي-8.

وقال علي طهماسبي رئيس مجموعة خبراء الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاركة في الاجتماع ان الاجتماع ناقش موضوعات العمل السنوية وكذلك موازنة المجموعة وصادق عليها.
واضاف ان اجتماع الخبراء صادق ايضا علي تاسيس جامعة دي-8 في ايران من قبل جامعة همدان الايرانية علي ان تقبل الطلاب من البلدان الاعضاء ابتداء من السنة القادمة.
واوضح انه تمت ايضا المصادقة علي تاسيس 'غرفة تهاتر مجموعة دي-8' يتم علي اساسها ايجاد الية للتبادل التجاري بين الاعضاء بعملات غير الدولار واليورو واستخدام العملات الوطنية في هذا الخصوص.
واكد ان قرارات الاجتماع التخصصي لهذا اليوم ستعرض علي الاجتماع الوزاري للتصديق النهائي عليها.
وتعقد الدورة الثامنة عشرة لاجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة دي-8 غدا السبت ويشارك فيها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.
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اقامة الاجتماع التخصصي لخبراء دول

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