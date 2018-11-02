افتتاح معرض 'ايران كانمين' الدولي بمشاركة 40 شركة اجنبية

طهران/2 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا - افتتحت الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للمناجم والصناعات المنجمية والمكائن والتجهيزات المنجمة وشق الطرق والصناعات التابعة (ايران كانمين 2018) اليوم الجمعة بمشاركة 160 وحدة انتاجية ايرانية و 40 شركة اجنبية.

وتشارك الشركات الاجنبية في المعرض من بلدان مثل ايطاليا والمانيا وتركية والصين وروسية وبولندا.
ويضم المعرض، انواع الصناعات والتجهيزات المستخدمة في المناجم تحت الارض والمفتوحة والاجهزة والمكائن المستخدمة في رفع التراب ومكائن شق الطرق والمناجم وتجهيزات حفظ الانفاق واجهزة التعدين وتجهيزات التنقيب عن المناجم ومعدات صهر واستخراج المعادن ومعدات القطع واحجار الزينة والمكائن المماثلة الاخري.
ويقام بالتزامن مع المعرض، الملتقي السابع لمهدسي المناجم والملتقي الدولي الخامس للمناجم والصناعات المنجمية في مقر المعرض.
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