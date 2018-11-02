وحدات صهيونية خاصة لقمع الفلسطينيين في شرقي القدس

وتتالف الوحدة التي شكلها وزير الامن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان من خريجي دورة الحراسة الرسمية في جهاز الامن العام 'الشاباك' لتعمل في شرقي القدس.

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