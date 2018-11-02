وحدات صهيونية خاصة لقمع الفلسطينيين في شرقي القدس

القدس المحتلة/ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا- شكلت الشرطة الصهيونية وحدة خاصة تتكون من خريجي قوات الامن لقمع الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة.

وتتالف الوحدة التي شكلها وزير الامن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان من خريجي دورة الحراسة الرسمية في جهاز الامن العام 'الشاباك' لتعمل في شرقي القدس.
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وحدات صهيونية خاصة لقمع الفلسطينيين في شرقي القدس

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