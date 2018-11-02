الفلسطينيون يحيون مسيرات العودة في الجمعة 32 بتكتيك جديد

غزة/ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا- شارك عشرات الالاف من الفلسطينيين اليوم الجمعة في مسيرات العودة وكسر الحدود علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بتكتيك جديد.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الصامد في ال ٤٨ والشتات للمشاركة الواسعة في جمعة' شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم ' تاكيدا منها علي الحفاظ علي الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.
وقالت الهيئة في بيان لها ان مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتي تحقق اهدافها التي انطلقت من أجلها.
وأكدت أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني، داعية الهيئة كافة المشاركين في المسيرات لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة علي قناصة الاحتلال الصهيوني من النيل من المشاركين السلميين , مشيرة ألي أن الرسالة الأهم هي احتشاد الجماهير واستمرار رباطها السلمي والشعبي.
وحذرت الهيئة الاحتلال من مغبة التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار.
وانطلقت مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.
واستشهد 210 فلسطينيين واصيب اكثر من 22 الفا اثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسيرات التي حافظت علي زخمها الجماهيري.
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الفلسطينيون يحيون مسيرات العودة في الجمعة 32 بتكتيك جديد

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