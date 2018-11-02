رئیس مجلس الامن الدولی:

نعارض العقوبات الاحادیة علي ای دولة

نیویورك/2 تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا – قدم رئیس مجلس الامن الدولی مندوب الصین لدي الامم المتحدة ماجاو شو الدعم للاتفاق النووی وقال اننا نعارض فرض عقوبات احادیة ضد ای دولة.

اعلن ذلك شو مساء الخمیس بالتوقیت المحلی فی مؤتمر صحفی وهو یرد علي سؤال عما اذا كان یتفق مع ان فرض العقوبات الامریكیة الاحادیة یناقض القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولی. وقال: نري ان هذه القضیة مهمة للغایة وانا شخصیا وسائر الاعضاء نتابع القضیة عن كثب.
وقال شو الذی كان یشرح برامج مجلس الامن لشهر نوفمبر حیث تتراسه الصین لهذا الشهر قال ان اقتراحا لم یعرض بعد لعقد مجلس الامن جلسة بهذا الخصوص لكننا جاهزون للاصغاء الي ای مشروع او اقتراح یطرحه كل من الاعضاء وعقد جلسة بالتعاون مع سائر الاعضاء.
وردا علي سؤال حول الموقف الوطنی لبلاده من انتهاك القرار المذكور قال مندوب الصین لدي الامم المتحدة 'ان موقفنا الوطنی واضح تماما، والكل یعرفه، اننا نعارض ممارسة ای عقوبات احادیة علي ای دولة كانت'.
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نعارض العقوبات الاحادیة علي ای دولة

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