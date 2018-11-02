خطوة صهيونية لوقف عمل قوات المراقبة الدولية في الخليل

وتم نشر هذه القوة في المدينة منذ أكثر من 20 عامًا بعد مذبحة غولدشتاين (في الحرم الإبراهيمي) والتي قتل فيها متطرف صهيوني عشرات الفلسطينيين خلال صلاتهم في المسجد.

وحسب صحيفة 'يسرائيل هيوم' فإن شكاوي قدمها المستوطنون بان المراقبين يشنون هجمات منهجية وأحيانًا عنيفة ضدهم في مدينة الخليل حيث بدأت حوتوفيلي تحركاتها علي أساس هذه الشكاوي.

وقد توجهت حوتوفيلي بهذا الشأن إلي رئيس الصهيوني الوزراء نتنياهو، الذي أعلن أنه سيفحص الموضوع.

وفي رسالتها إلي رئيس الوزراء، كتبت نائب الوزير أن 'وجود مراقبي قوة TIPH في الخليل يسبب ضررًا كبيرًا لجنود الجيش الصهيوني وسكان المستوطنة اليهودية في الخليل ويتعارض مع المصالح الصهيونية.

وتزعم نائب الوزير ان القوة تعمل كعنصر عدائي في الميدان وتعتبر نفسها عاملاً ناقدا في مواجهة الجيش الصهيوني فقط، بينما تتجاهل بشكل صارخ ما اسمته النشاط 'الإرهابي الفلسطيني' في المنطقة.

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