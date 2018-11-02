حماس والجهاد تحذران من التطبيع وترفعان مستوي التنسيق السياسي والعسكري

ودعت الحركتان الي التحرك علي كل المستويات لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وما يسمي 'صفقة القرن'.

وجاء التحذير في اعقاب اجتماع ضم قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي ظهر الخميس وذلك في مقر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية.

وحسب بيان صادر عن الطرفين فقد بحثا العديد من القضايا المهمة وخاصة التصعيد الصهيوني وعمليات القصف التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي والتي كان أخطرها جريمة قتل الأطفال الثلاثة جنوب قطاع غزة، وسبل الارتقاء بمسيرة العودة ونتائج الجهود المبذولة والمباحثات المتواصلة من أجل كسر الحصار وتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركتان علي عمق العلاقة بينهما وترسيخها، واستمرار التنسيق والعمل المشترك والتكامل بين الحركتين في كل المستويات والميادين سياسيًا وعسكريًا وعلي ضرورة حماية خيار وبرنامج المقاومة وتفعيل غرفة العلميات المشتركة التي شكّلتها الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة وتطويرها.

ودعتا الي استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتي تحقق أهدافها المتوافق عليها في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار والحفاظ علي شعبيتها وسلميتها.

وأشادت الحركتان بمستوي ومدي التقارب والعمل المشترك بين الفصائل الفلسطينية الذي رسخته مسيرات العودة وكسر الحصار، وضرورة البناء علي هذا المناخ الوحدوي بما يخدم الأهداف والمصالح الاستراتيجية للعشب الفلسطيني.

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