الإعلام الأمني في العراق: حدودنا مع سوريا مؤمنة بشكل كامل

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيي رسول في تصريح صحافي من الحدود العراقية السورية، إن 'حدودنا مؤمنة بشكل كامل والعدو الارهابي يبعد بحدود 5 كم داخل الاراضي السورية وهناك تحصينات وجهد كبير'.

وأضاف 'استطلعنا كافة الحدود العراقية والسورية بشكل تام وهي محصنة ومحكمة بشكل كبيرة اضافة الجهد الاستخباري'، موضحاً أنه 'تم ادخال التكنلوجيا والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة اضافة الي ضربات طيران الجيش والقوة الجوية'.

وتابع رسول أنه 'اذا حاول العدو التقرب سيلقي الرد االقوي من قبل قطاعتنا'.

وكانت مديرية العمليات المركزية في هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في (29 تشرين الأول 2018)، حالة التأهب علي الحدود العراقية السورية بعد سيطرة 'داعش' علي مواقع تابعة لـ'قوات سوريا الديمقراطية'.

انتهي** 2344

