يونيسف: إنهاء الحرب في اليمن ليس كافياً لإنقاذ الأطفال

طهران/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أكدت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة “يونيسف” أن نهاية الحرب في اليمن لا تكفي لإنقاذ الأطفال.

وقال خيرت كابيلاري المدير الإقليمي للمنظمة أمس: “يواجه 8ر1 مليون طفل تحت سن الخامسة سوء التغذية الحاد و400 ألف آخرين سوء التغذية الحاد الوخيم” محذراً من أن نهاية الحرب لا تكفي لإنقاذ الاطفال.
وأضاف كابيلاري: “إنهاء الحرب ليس كافياً.. ما نحتاج إليه هو وقف الحرب ووضع آلية حكومية محورها الناس والأطفال”.
وقال: “هناك أكثر من 6 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح خطرة منذ بدء الحرب عام 2015” مشيراً إلي أن هذه الأرقام تم التحقق منها ولكن يمكننا أن نفترض أن العدد أعلي من ذلك بكثير.
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حذر مؤخراً من أن 14 مليون شخص قد يصبحون علي شفا المجاعة خلال الأشهر المقبلة في اليمن في حال استمرت الأوضاع علي حالها في هذا البلد.
وتدخل عبر ميناء الحديدة أغلبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة إلي ملايين السكان في اليمن الذي يتعرض منذ آذار 2015 لعدوان يشنه التحالف الذي يقوده النظام السعودي والذي أدي إلي مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلي أزمة إنسانية علي مختلف الصعد من حيث انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة.
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يونيسف: إنهاء الحرب في اليمن ليس كافياً لإنقاذ الأطفال

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