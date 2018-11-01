قصف سعودي علي قري آهلة بالسكان في صعدة

وأفاد مراسل 'المسيرة نت' في المحافظة عن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قري آهلة بالسكان في مديرية رازح وشدا الحدوديتين ما تسبب في وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

وكان قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف يوم أمس الأول منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم وشدا الحدوديتين ما تسبب في وقوع أضرار بممتلكات ومزارع المواطنين.

بدأت الحرب اليمنية بعد قصف المقاتلات السعودية للاراضي اليمنية في عام 2015، إثر استقالة منصور عبد ربه هادي، رئيس الجمهورية المؤقت من منصبه، ومغادرته اليمن.

إن هذا الغزو الفاضح للسعوديين للاراضي اليمنية لم ينجح بحل المشكلة بعد ما يقرب من أربع سنوات فحسب، ولكنه تسبب أيضا في كارثة إنسانية كبيرة من خلال تدمير البنية التحتية للبلاد

انتهي** 2344

