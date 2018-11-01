العثور علي ذخائر وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة

طهران/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - بناء علي معلومات من الأهالي عثرت الجهات المختصة علي كميات من الأسلحة والذخائر رمتها التنظيمات الارهابية في قاع بحيرة الحرية المحاذية للشريط الشائك الفاصل مع الجولان العربي السوري المحتل في القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن أهالي قرية الحرية بالريف الغربي الذين يستجرون مياه الري من بحيرة الحرية علي أطراف القرية عثروا علي دلائل تشير إلي وجود اسلحة تم رميها في البحيرة من قبل الإرهابيين الذين كانوا متحصنين في قرية جباتا الخشب قبل اندحارهم وإخراجهم إلي شمال سورية.
وبين المراسل أن فرقة غطس من الجهات المختصة عملت علي انتشال الأسلحة والذخائر ومن بينها صواريخ غراد وقذائف مدفعية ودبابات وهاون وار بي جي بعيارات متنوعة وقاذف ار بي جي وصواريخ مضادة للدروع وألغام.
ولفت المراسل إلي أن الإرهابيين تعمدوا رمي الأسلحة والقذائف والألغام في البحيرة لإلحاق أكبر الأذي بالأهالي ومزروعاتهم لما تسببه المواد التي تتركب منها من ضرر بالمياه.
وعثرت الجهات المختصة أمس علي مستودع يحوي كميات كبيرة من الالغام المضادة للدروع من مخلفات الارهابيين في قرية بريقة في أقصي الريف الغربي للقنيطرة.
وتم في شهر أيلول الماضي اعلان محافظة القنيطرة خالية من الارهاب بعد رضوخ التنظيمات الإرهابية واستسلامها أمام انتصارات الجيش العربي السوري الذي عاد إلي النقاط التي كان فيها قبل عام .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

سوريا

العثور على اسلحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العثور علي ذخائر وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة

معظم المشاهدات

طهران تدعو الاتحاد الاوروبي للحذر من النهج التخريبي لمن يعارضون علاقاته مع ايران

طهران تدعو الاتحاد الاوروبي للحذر من النهج التخريبي لمن يعارضون علاقاته مع ايران

المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

ظريف: الملفات التي تفبركها الموساد تجعلنا أكثر حزما

ظريف: الملفات التي تفبركها الموساد تجعلنا أكثر حزما

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

لدي وصوله اسلام آباد

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

أحدث الأخبار

وزير العدل التركي: قضية خاشقجي باتت عالمية

وزير العدل التركي: قضية خاشقجي باتت عالمية

الإعلام الأمني في العراق: حدودنا مع سوريا مؤمنة بشكل كامل

الإعلام الأمني في العراق: حدودنا مع سوريا مؤمنة بشكل كامل

يونيسف: إنهاء الحرب في اليمن ليس كافياً لإنقاذ الأطفال

يونيسف: إنهاء الحرب في اليمن ليس كافياً لإنقاذ الأطفال

قصف سعودي علي قري آهلة بالسكان في صعدة

قصف سعودي علي قري آهلة بالسكان في صعدة

سيتم اعفاء كوريا الجنوبية من الحظر الاميركي ضد ايران

سيتم اعفاء كوريا الجنوبية من الحظر الاميركي ضد ايران

موضوعات مرتبط