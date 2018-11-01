العثور علي ذخائر وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن أهالي قرية الحرية بالريف الغربي الذين يستجرون مياه الري من بحيرة الحرية علي أطراف القرية عثروا علي دلائل تشير إلي وجود اسلحة تم رميها في البحيرة من قبل الإرهابيين الذين كانوا متحصنين في قرية جباتا الخشب قبل اندحارهم وإخراجهم إلي شمال سورية.

وبين المراسل أن فرقة غطس من الجهات المختصة عملت علي انتشال الأسلحة والذخائر ومن بينها صواريخ غراد وقذائف مدفعية ودبابات وهاون وار بي جي بعيارات متنوعة وقاذف ار بي جي وصواريخ مضادة للدروع وألغام.

ولفت المراسل إلي أن الإرهابيين تعمدوا رمي الأسلحة والقذائف والألغام في البحيرة لإلحاق أكبر الأذي بالأهالي ومزروعاتهم لما تسببه المواد التي تتركب منها من ضرر بالمياه.

وعثرت الجهات المختصة أمس علي مستودع يحوي كميات كبيرة من الالغام المضادة للدروع من مخلفات الارهابيين في قرية بريقة في أقصي الريف الغربي للقنيطرة.

وتم في شهر أيلول الماضي اعلان محافظة القنيطرة خالية من الارهاب بعد رضوخ التنظيمات الإرهابية واستسلامها أمام انتصارات الجيش العربي السوري الذي عاد إلي النقاط التي كان فيها قبل عام .

انتهي** 2344

