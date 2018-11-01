منطقة كيش الحرة عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

كيش/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - تم قبول منظمة منطقة كيش الحرة كعضو في منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة كيش الحرة، قال علي رضا قائديان، نائب مدير السياحة في منطقة كيش الحرة: إن عضوية هذه المنطقة كأول منطقة تجارية - صناعية حرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت الموافقة عليها في اجتماع المجلس التنفيذي الـ109 لمنظمة السياحة العالمية في 31 أكتوبر في المنامة بالبحرين.
وتعتبر العضوية في منظمة السياحة العالمية من الاحداث القيّمة التي تتيح فضلا عن الفرصة للمشاركة الدولية في قطاع السياحة، الوصول إلي أحدث إنجازات البحوث الاستراتيجية العالمية.
منظمة السياحة العالمية، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة، تتولي مسؤولية تعزيز وترويج السياحة المستدامة والمسؤولة في جميع أنحاء العالم.
وتضم منظمة السياحة العالمية في عضويتها 156 دولة كأعضاء رئيسيين، و500 عضو منتدب يمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والاتحادات السياحية والسلطات السياحية المحلية.
جزيرة كيش هي وجهة سياحية تبلغ مساحتها الإجمالية 91 كيلومترا مربعا وأكثر من 37 ألف نسمة تقع علي بعد 18 كيلومترا من محافظة هرمزكان وفي مياه الخليج الفارسي.
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منطقة كيش الحرة عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

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