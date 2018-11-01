دمشق: المقابر الجماعية في الرقة تثبت مجازر 'التحالف الدولي' بحق السوريين

طهران/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أكدت دمشق أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في محافظة الرقة تثبت المجازر الدموية والجرائم التي يرتكبها 'التحالف الدولي' بحق الشعب السوري.

وفي رسالتين متطابقتين للخارجية السورية إلي أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أكدت وزارة الخارجية السورية أن هذه المقابر الجماعية تكشف عن المجازر الدموية التي ارتكبها 'التحالف' ضد الشعب السوري وخاصة في مدينة الرقة التي سواها بالأرض بعد أن أخرج إرهابيي تنظيم 'داعش' (المحظور في روسيا) منها حرصا علي سلامتهم وقام بنقلهم إلي دير الزور لمحاربة الجيش العربي السوري.
ومجددا، طالبت الخارجية في رسالتيها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف جرائم 'التحالف' بحق الشعب السوري ومنع تكرارها.
ودعت إلي إجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم والمجازر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة الرقة.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال إن 'التحالف الذي تقوده واشنطن دمر مدينة الرقة السورية وارتكب مجازر بحق المدنيين، وأنسب تسمية له هي تحالف دعم الإرهاب'.
وأشار وزير الخارجية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي إلي أن التحالف غير الشرعي بقيادة واشنطن حارب كل شيء إلا الإرهاب 'وأهدافه تتماهي مع أهداف المجموعات الإرهابية في نشر الفوضي والقتل والدمار'.
وأكد المعلم أن سوريا عازمة علي مواصلة المعركة المقدسة حتي تطهير كل الأراضي السورية من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته.
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دمشق: المقابر الجماعية في الرقة تثبت مجازر

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