رسالة ظریف حول محاولة الكیان الصهیونی لتدمیر الاتفاق النووی

طهران/ 1 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - أشار وزیر الخارجیة الإیرانی فی رسالة علي تویتر، إلي محاولات الكیان الصهیونی ووكالة الاستخبارات الصهیونیة لتدمیر الاتفاق النووی.

واستعرض ظریف علي صفحته علي تویتر مزاعم الصهاینة ضد ایران خلال عام 2018 متسائلا عن 'التزامن الغریب والمثیر او تاریخ برنامج الموساد لتدمیر الاتفاق النووی' ؟
واشار الي النقاط الرئیسیة لاجراءات الموساد ضد الاتفاق النووی خلال العام الجاری كما یلی :
30 ابریل : نتنیاهو یدعی ' كشف وثاق نوویة ایرانیة' من قبل الموساد.
8 مایو ( بعد 8 أیام): ترامب ینسحب من الاتفاق النووی .
3 یونیو : یبدأ رئیس الجمهوریة حسن روحانی زیارة الي سویسرا والنمسا.
3 یونیو: الموساد یدعی تعاونه لـ ' احباط مخطط إیرانی للتفجیر' فی فرنسا .
26 سبتمبر: ترامب یقود مسرحیة فظیعة ضد إیران فی مجلس الأمن.
27 سبتمبر: نتنیاهو یدعی ' كشف موقع نووی إیرانی' من قبل الموساد.
29 أكتوبر: الاتحاد الأوروبی یعلن عن آلیة مالیة خاصة مع (إیران) فی خطة محددة سلفا.
29 أكتوبر: الموساد یزعم تعاونه لـ ' احباط مخطط إیرانی بتنفیذ اغتیال' فی الدنمارك .
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رسالة ظریف حول محاولة الكیان الصهیونی لتدمیر الاتفاق النووی

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