في ختام الزيارة الأربعينية؛

السفير الايراني يوجه الشكر والتقدير لحكومة العراق وشعبه

طهران/1 تشرين الثاني/نوفمبر- وجه سفير الجمهورية الإسلامية في العراق إيرج مسجدي شكره وتقديره للحكومة العراقية والشعب العراقي علي حسن الاستقبال والضيافة في ختام الزيارة أربعينية الامام الحسين (ع).

وقال مسجدي في كتاب رسمي صدر اليوم, عن السفارة الايرانية في بغداد، وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم..
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلي الأرواح التي حلت بفنائك..
إن الجهود التي لامثيل لها التي بذلت من قبل جمهورية العراق حكومةً وشعباً في إقامة المراسيم المجيدة لأربعين الإمام الحسين عليه السلام في هذه السنة ،تؤكد علي الروح العظيمة والاهتمام الذي لا يوصف في حب أهل بيت الرسول صلي الله عليه وآلة وسلم ، وخاصةً لسيد وأبي الشهداء الإمام أبا عبد الله الحسين “عليه السلام” سجل ورقة ذهبية أخري في السجل الرائع والباهر لهذا الشعب النبيل، في خدمتهم لزوار الأربعين .
إن الشعار الجميل “حب الحسين يجمعنا ” في أربعين هه السنة يعبر عن وحدة لامثيل لها بين الشعبين العظيمين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، بالإضافة إلي تقرب وتعزيز العلاقات الأخوية سيكون لها بلا شك مستقبل مشرق ، من بلورة ثقافة أهل البيت “عليه السلام”.
لهذا أري لزاماً علي نفسي أن أقدم فائق شكر وتقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً إلي شعب وحكومة جمهورية العراق علي استضافتكم الكريمة لزوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
انتهي**2018** 2344



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السفير الايراني يوجه الشكر والتقدير لحكومة العراق وشعبه

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