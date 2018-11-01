مدير بلدية النجف الاشرف يشيد بالتعاون المشترك مع بلدية مشهد المقدسة

بغداد/1 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أشاد مدير بلدية النجف الاشرف المهندس وسام ساجت، بالعمل المشترك والتنسيق العالي الذي كان مع بلدية مشهد المقدسة، مؤكدا ربما هناك دعم منسق مع جهات اخري في الجمهورية الاسلامية فيما يخص التنسيق العام، لكن بشكل خاص لبلدية النجف تنسيق ودعم مباشر ومشكور مع بلدية مشهد المقدسة.

وقال ساجت، خلال حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، اليوم الخميس، ان 'هذه السنة تميزت عن السنوات السابقة في تنظيم الخطة الخدمية الخاصة بمديرية بلدية النجف الاشرف من حيث تقديم الخدمات للزائرين الكرام الذين قصدوا زيارة الامام الحسين (عليه السلام) بمناسبة ذكري الاربعينية الخالدة، وكما هو معروف ان هؤلاء الزائرين الكرام يقصدون المدينة المقدسة ذهابا وايابا، سواء سيرا علي الاقدام او عن طريق المواصلات او عن طريق مطار النجف الدولي'.
واضاف 'كان هناك تعاون كبير وتاريخ جيد للتعاون المشترك مع الجانب الايراني وخصوصا فيما بين بلدية النجف الاشرف وبلدية مشهد المقدسة باعتبار ان مشهد المقدسة لها ظروف مشابهة فيما يخص الزيارات المليونية للعتبات المقدسة، ولذلك كان حضورهم متميزا يشكرون عليه سواء في السنة الحالية او في السنوات السابقة'.
وتابع ساجت، 'كما هو معلوم ان البلدية مهيأة لتقديم الخدمات لابناء المدينة، وبالدعم القليل والامكانيات البسيطة تضاعفت اعداد الزائرين القادمين سواء من ابناء المدينة المقدسة او الزائرين الوافدين لها من داخل العراق وخارجه ليكون ربما 10 اضعاف اعداد المواطنين في المدينة، لذلك هذا كلف البلدية حملا كبيرا في تقديم الخدمات، هنالك استنفار كبير للمؤسسة البلدية لتسخير كل امكانياتها البشرية والالية والامكانيات المقدمة من مساعدة الخيرين والجهات الداعمة لتقديم الخدمات، ومرت المناسبة علي اتم صورة والحمد لله'.
وأكد علي ان 'الواضح لدينا والمؤشر هو العمل المشترك والتنسيق العالي الذي كان مع بلدية مشهد المقدسة، ربما هناك دعم منسق مع جهات اخري في الجمهورية الاسلامية فيما يخص التنسيق العام، لكن بشكل خاص لبلدية النجف تنسيق ودعم مباشر ومشكور مع بلدية مشهد المقدسة'.
واشار مدير بلدية النجف الاشرف الي ان 'اعداد الزائرين من الاخوة الايرانيين هي اعداد غفيرة جدا، نتمني ان يكون الدعم يتناسب مع هذه الاعداد لتقديم الخدمات وتوفير المستلزمات الخاصة بما يخص البلدية، والمقصود منها اعمال التنظيف وفتح طرق وتوفير المستلزمات'، موضحا ان 'توفير مثل هذه المستلزمات يدعم عمل البلدية ويوفر خدمات جيدة للزائرين الكرام'.
وفيما يتعلق بما قاله السيد وزير الداخلية الايرانية عبدالرضا رحماني حول سعي الجمهورية الاسلامية لايصال عدد زائري الاربعينية الحسينية الي 10 مليون زائر ايراني للسنوات القادمة، قال ساجت: 'نعتقد ان 10 ملايين من الزائرين تعتبر اعداد كبيرة جدا والقدرة الاستيعابية لهذه المدن حاليا لاتتناسب مع هكذا اعداد، فدخول 10 ملايين زائر في وقت واحد سيكون امرا صعبا جدا'، مشيرا 'ربما اذا كان التفويج علي شكل دفعات موزعة طبعا ستتمكن هذه المدن من تقديم الخدمات للزائرين لكن ضرورة وجود الدعم والتنسيق بين الجانبين العراقي والايراني سيسهم في انجاح توفير الخدمات لهذه الاعداد الكبيرة'.
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مدير بلدية النجف الاشرف يشيد بالتعاون المشترك مع بلدية مشهد المقدسة

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