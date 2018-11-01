'خاص ارنا'

البرغوثي: السبب الرئيس لمنع الاحتلال الصهيوني شن حرب علي غزة تعاظم قدرة المقاومة

غزة/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا- قال مصطفي البرغوثي الأمين العام لحركة 'المبادرة الوطنية' الفلسطينية، إن السبب الرئيسي الذي يمنع جيش الاحتلال الصهيوني من شن حرب جديدة علي قطاع غزة تعاظم قدرة المقاومة والخبرة القتالية.

كما لفت البرغوثي في حديث خاص لمراسلنا إلي الخسائر الأخلاقية التي ستلحق بالعدو، وقال:' هذا ما نستفيد منه في حركة المقاطعة وفرض العقوبات علي الاحتلال وفي كشف وتعرية منظومة الاحتلال كنظام أبارتهايد عنصري هو الأسوأ في تاريخ البشرية'، موضحا أن المقاومة الشعبية تركز أساسا علي الخسائر الاقتصادية والخسائر الأخلاقية والمعنوية.
وأكد البرغوثي وجود نماذج متقدمة ومتطورة للمقاومة الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة وحالة من التلاحم التي تتجسد في مسيرات العودة وكسر الحصار بغزة والمقاومة المشتعلة في الضفة الغربية وتتجسد في عدة قري منها قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة ورأس كركر وكفر نعمة وكفر قدوم وغيرها من المدن والقري الفلسطينية في الضفة.
وذكر البرغوثي أن مسيرة العودة وكسر الحصار هي أحد أذرع وأدوات المقاومة الشعبية الفلسطينية ، وأن الكل الفلسطيني متفق علي اعتبارها الشكل الأمثل والأكثر فعالية في الفترة الحالية دون التخلي عن الخيارات الأخري بما فيها الوسائل المسلحة.
وأضاف البرغوثي ' يجب وضع مسيرة العودة في الإطار الفلسطيني الاستراتيجي الأوسع وتبني المقاومة الشعبية المشتركة بين الكل الفلسطيني وإعادة بنيانها '.
واستطرد قائلا :' إن جوهر ما يجري في قطاع غزة بالمقاومة الشعبية الباسلة وجوهر ما يجري في الضفة الغربية هو أنه في معادلة بسيطة أن الحركة الصهيونية نجحت في شيء وفشلت في شيء آخر'، مضيفا 'أن الحركة الصهيونية مبدأها الاستيلاء علي الأرض وتهجير الناس بعد نكبة عام 48 وتهجير 70% من الشعب الفلسطيني'.
ولفت إلي أنه بعد عدوان عام 67 واحتلال ما تبقي من فلسطين ما يذهلهم رغم سيطرتهم العسكرية علي الأرض عدد سكان الفلسطينيين'، مشيرا إلي وجود 6 ملايين لاجئ في الخارج أو أكثر، موضحا أن عدد الفلسطينيين علي أرض فلسطين التاريخية أكبر من عدد اليهود .
ودعا البرغوثي إلي تبني إستراتيجية وطنية فلسطينية بديلة اعتمادها المقاومة الشعبية والمقاطعة وإعادة بناء التكامل بين مكونات الشعب الفلسطيني بعد فشل عملية التسوية مع الاحتلال الصهيوني.
وقال:' علي مدار خمسة وعشرون عاما جرت عدة مراهنات فلسطينية منها المفاوضات مع الكيان الصهيوني واتفاقية أوسلو وكان الرهان مبني علي وهمين هما وهم إمكانية الوصول إلي حل وسط مع الحركة الصهيونية التي مزقت كل الاتفاقيات وأثبتت أنها غير معنية بحل وسط ، والوهم الثاني الاعتماد علي الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط وأوراق الحل بيدها حتي جاءت إلينا بالإدارة الأمريكية الأكثر انحيازا لإسرائيل'.
وأوضح أن الاحتلال الصهيوني يواجه معضلة ديمغرافية كبيرة إذ يتعامل مع الوجود الفلسطيني كوجود سلبي، وقال :'نحن أمام منظومة صهيونية تحاول أن تشل قدرة الفلسطينيين علي المقاومة سواء المسلحة أو الشعبية'.
ووصف البرغوثي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو الصهيوني بأنه شخص متردد وخبيث وانتهازي بالمطلق ويحاول أن يستغل ما يجري لزيادة شعبيته باعتباره رجل الأمن لكنه لا يستطيع أن يخمد المقاومة في الأرض المحتلة.
وحول المفاوضات، قال البرغوثي 'إن المراهنة علي المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي غير مجدية ويجب أن نعتمد علي أنفسنا في المرحلة المقبلة'.
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البرغوثي: السبب الرئيس لمنع الاحتلال الصهيوني شن حرب علي غزة تعاظم قدرة المقاومة

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