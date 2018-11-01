المتحدث باسم الخارجية الهندية في تصريح لارنا:

الهند لم تتلق رسالة رسمية من اميركا حول إعفائها من الحظر الإيراني

نيودلهي/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس ردا علي سؤال من ارنا حول قرارات الهند الأخيرة بشأن واردات النفط من إيران بعد بدء الحظر الأمريكي في 4 نوفمبر: لم نتلق أي بيان رسمي من اميركا بشان إعفاء الهند من الحظر المفروض علي إيران.

وعلي هامش مؤتمره الصحفي الأسبوعي و رداً علي سؤال طرحه مراسل ارنا حول سياسة الهند بشأن التهديدات الأمريكية بممارسة ضغوط علي دول العالم لخفض وارداتها من إيران بعد فرض الحظر النفطي الأمريكي الجديد، اضاف رافيش كومار، لا يمكن تقديم أي نقطة محددة في هذا الصدد لأن نيودلهي لم تتلق أي اتصالات رسمية من الولايات المتحدة.
واضاف المتحدث باسم الخارجية الهندية : لكنك تعلم اننا اجرينا مفاوضات مكثفة ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع ايران ودول اخري حول هذه القضية. مايتعلق باميركا فهي تدرك تماما مخاوفنا و حاجتنا للنفط. النفط أمر حيوي بالنسبة للنمو الاقتصادي المستمر في الهند.
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سياسي

ايران والهند

الحظر الامريكي

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الهند لم تتلق رسالة رسمية من اميركا حول إعفائها من الحظر الإيراني

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