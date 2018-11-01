الهند لم تتلق رسالة رسمية من اميركا حول إعفائها من الحظر الإيراني

وعلي هامش مؤتمره الصحفي الأسبوعي و رداً علي سؤال طرحه مراسل ارنا حول سياسة الهند بشأن التهديدات الأمريكية بممارسة ضغوط علي دول العالم لخفض وارداتها من إيران بعد فرض الحظر النفطي الأمريكي الجديد، اضاف رافيش كومار، لا يمكن تقديم أي نقطة محددة في هذا الصدد لأن نيودلهي لم تتلق أي اتصالات رسمية من الولايات المتحدة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الهندية : لكنك تعلم اننا اجرينا مفاوضات مكثفة ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع ايران ودول اخري حول هذه القضية. مايتعلق باميركا فهي تدرك تماما مخاوفنا و حاجتنا للنفط. النفط أمر حيوي بالنسبة للنمو الاقتصادي المستمر في الهند.

انتهي** 2344

