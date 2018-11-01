إيران هي أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمبودسمان الآسيوية

'ناصر سراج' الذي شارك في الإجتماع الواحد والعشرون لمجلس إدارة هيئة الأمبودسمان (مكافحة الفساد) في آسيا، اشار في تصريح لمراسل ارنا اليوم الخميس الي نتائج مشاركته في الاجتماع الذي عقد علي مدي يومين وقال: هذا نجاح كبير لبلدنا، باعتبار الأكاديمية المقترحة من قبل المنظمة واحدة من المكونات الرئيسية لهذه الهيئة.

وقال إن أكاديمية الأمبودسمان الاسيوية تأسست في إيران وأن جميع برمجياتها وأجهزتها قد تم تطويرها في بلدنا.

واضاف سراج : قدمنا تقريراً شاملاً عن هذه الأكاديمية إلي مجلس إدارة هيئة الأمبودسمان الآسيوية، وتم اعتمادها لتكون جزءاً من هيئة الأمبودسمان الاسيوية.

وأعلن رئيس منظمة التفتيش العامة، ان إيران تعتبر واحدة من أكثر الأعضاء نشاطاً في مجلس إدارة هيئة الأمبودسمان (مكافحة الفساد) الاسيوية، وهي عضو في مجلس إدارة الهيئة وأمين صندوق الامبودسمان الآسيوية.

و عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أمس الإجتماع الواحد والعشرون لمجلس إدارة هيئة الأمبودسمان (مكافحة الفساد) في آسيا، بحضور ثمانية من بلدان المنطقة بما فيها إيران وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد علي مستوي الأجهزة الحكومية وتعزيز الأداء في نوعية النظر والبت في الدعاوي العامة.

انتهي** 2344

