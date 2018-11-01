أوغندا تدعو إلي تعاون الدول من أجل تعزيز التعددية

واضاف وزير الخارجية الأوغندي في اللقاء الذي جري يوم أمس الأربعاء، أن بعض الأطراف تمارس الضغوط علي الدول المستقلة التي لاتنتهج نفس سياساتها لجلب هذه الدول إلي معسكرها، هذه الإجراءات غير مقبولة، وينبغي علي الدول المستقلة العمل معا لمواجهة هذه السياسات.

وأكد كوتسا علي ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، ورحب بحضور الشركات الإيرانية في أوغندا ومشاركتها في مشاريع التنمية والاستثمار في البلاد.

من جانبه سلم السفير الإيراني في أوغندا رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الي نظيره الأوغندي وبحث معه حول المستجدات الأخيرة في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأشار السفير الإيراني في أوغندا مرتضوي إلي قدرة الشركات الإيرانية في مختلف المجالات وخاصة الشركات القائمة علي المعرفة والشركات العاملة في القطاع الزراعي، ودعا لتسهيل حضورها لتنفيذ المشاريع التنموية في أوغندا والذي لاقي ترحيب الجانب الأوغندي .

انتهي** 2344

