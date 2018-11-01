أوغندا تدعو إلي تعاون الدول من أجل تعزيز التعددية

الجزائر/ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - وصف وزير خارجية أوغندا 'سام كوتسا '، خلال لقائه السفير الإيراني في كمبالا 'مرتضي مرتضوي'، الإجراءات الأحادية الجانب لبعض الدول ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع مختلف القضايا، غير مقبولة، داعيا الي تعاون معظم البلدان لتعزيز التعددية.

واضاف وزير الخارجية الأوغندي في اللقاء الذي جري يوم أمس الأربعاء، أن بعض الأطراف تمارس الضغوط علي الدول المستقلة التي لاتنتهج نفس سياساتها لجلب هذه الدول إلي معسكرها، هذه الإجراءات غير مقبولة، وينبغي علي الدول المستقلة العمل معا لمواجهة هذه السياسات.
وأكد كوتسا علي ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، ورحب بحضور الشركات الإيرانية في أوغندا ومشاركتها في مشاريع التنمية والاستثمار في البلاد.
من جانبه سلم السفير الإيراني في أوغندا رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الي نظيره الأوغندي وبحث معه حول المستجدات الأخيرة في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وأشار السفير الإيراني في أوغندا مرتضوي إلي قدرة الشركات الإيرانية في مختلف المجالات وخاصة الشركات القائمة علي المعرفة والشركات العاملة في القطاع الزراعي، ودعا لتسهيل حضورها لتنفيذ المشاريع التنموية في أوغندا والذي لاقي ترحيب الجانب الأوغندي .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

أوغندا

تعزيز التعددية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أوغندا تدعو إلي تعاون الدول من أجل تعزيز التعددية

معظم المشاهدات

المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

المبعوث الخاص للسطان قابوس یتلقي دعوة لزیارة طهران

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

لدي وصوله اسلام آباد

ظريف: الباكستانيون وعدونا بتحرير حراس الحدود الايرانيين المختطفين

ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

ظریف لم یؤید اجراء اتصال هاتفی بین الجبیر والمسؤولین الإیرانیین

طهران تدعو الاتحاد الاوروبي للحذر من النهج التخريبي لمن يعارضون علاقاته مع ايران

طهران تدعو الاتحاد الاوروبي للحذر من النهج التخريبي لمن يعارضون علاقاته مع ايران

ظريف: الملفات التي تفبركها الموساد تجعلنا أكثر حزما

ظريف: الملفات التي تفبركها الموساد تجعلنا أكثر حزما

أحدث الأخبار

منطقة كيش الحرة عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

منطقة كيش الحرة عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

الخارجية الروسية: الإرهابيون في إدلب يحاولون إفشال مذكرة المنطقة المنزوعة السلاح

الخارجية الروسية: الإرهابيون في إدلب يحاولون إفشال مذكرة المنطقة المنزوعة السلاح

دمشق: المقابر الجماعية في الرقة تثبت مجازر `التحالف الدولي` بحق السوريين

دمشق: المقابر الجماعية في الرقة تثبت مجازر 'التحالف الدولي' بحق السوريين

رسالة ظریف حول محاولة الكیان الصهیونی لتدمیر الاتفاق النووی

رسالة ظریف حول محاولة الكیان الصهیونی لتدمیر الاتفاق النووی

السفير الايراني يوجه الشكر والتقدير لحكومة العراق وشعبه

في ختام الزيارة الأربعينية؛

السفير الايراني يوجه الشكر والتقدير لحكومة العراق وشعبه

موضوعات مرتبط