نقل 43 سجينا ايرانياً من تايلندا الي إيران

كولالمبور/1تشرين الثاني/نوفمبر- اعلن مصدر مطلع في السفارة الايرانية في تايلندا عن نقل 43 سجينا ايرانيا من بانكوك الي طهران في اطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين لاسترداد المدانين.

وقال هذا المصدر في حديث مع مراسل ارنا في كوالالمبور، انه سيتم نقل 43 سجينا ايرانيا خلال اليوم وغدا الجمعة من بانكوك الي طهران في اطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 لاسترداد المدانين.
وصرح ان 23 من هولاء السجناء الايرانيين وصلوا الي البلاد بينما سيصل السجناء الـ20 المتبقين يوم غد الجمعة لقضاء الفترة المتبقية من محكوميتهم في البلاد.
وصرح ان معظم جرائم هولاء السجناء تتعلق بتهريب المخدرات معربا عن اسفه بشان تنامي عدد الايرانيين الذين يعتقلون في تايلندا بجريمة استخدام جوازات سفر مزورة خلال الفترة الاخيرة.
انتهي**2018** 2344



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استرداد المدانين

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تايلندا

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نقل 43 سجينا ايرانياً من تايلندا الي إيران

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